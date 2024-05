Pernambuco tem segunda maior taxa de alfabetização do Nordeste na faixa etária de 15 anos ou mais

A- A+

Pernambuco tem a segunda maior taxa de alfabetização do Nordeste entre a população com 15 anos ou mais, segundo dados do Censo Demográfico 2022, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta sexta-feira (17).



Com taxa de 86,6%, o Estado ficou abaixo apenas da Bahia (87,4%). Alagoas tem a menor taxa de alfabetização do Nordeste e também do Brasil, com 82,3%.



De acordo com o Censo, no ranking nacional de alfabetização, Pernambuco ocupa a 20ª posição. A lista é liderada por Santa Catarina, com 97,3% da população alfabetizada.



Confira ranking nacional de alfabetização, com dados do Censo 2022:

Ranking da alfabetização nos estados brasileiros. Imagem: IBGE/Divulgação

Em Pernambuco, a taxa de alfabetização feminina é de 87,4%, maior que a taxa para população masculina, que ficou em 85,16%.



Faixa etária

A faixa etária de 15 a 19 anos apresenta a maior taxa de alfabetização em Pernambuco, com 97,60%, seguida da população com idade entre 20 e 24 anos, com 97,30%.



O número de não alfabetizados em Pernambuco, com 15 anos ou mais de idade, foi de 960.959 pessoas, o que equivale a uma taxa de analfabetismo de 13,4%. Em 2000, a taxa era de 24,5%, já em 2010, 18%.



Entre os não alfabetizados, 6,95% são do sexo masculino, enquanto que as mulheres são 6,46%. Os idosos que estão na faixa de 65 anos ou mais possuem a menor taxa de alfabetização no Estado, com 64,83%.



Os dados por cor ou raça apontam taxa de 89,76% da população amarela do Estado alfabetizada, 88,95% da branca, 85,81% da parda, 83,59% da preta e 82,76 da indígena.



Distritos e municípios

Quando analisados os dados por municípios e distritos, Fernando de Noronha e mais cinco cidades da Região Metropolitana do Recife apresentaram taxa de alfabetização acima de 90%.



São eles, na ordem, Fernando de Noronha (95,1%), Paulista (94,1%), Olinda (93,3%), Recife (93,2%), Jaboatão dos Guararapes (91,4%) e Abreu e Lima (90,5%).



Já os municípios pernambucanos que apresentaram as menores taxas de alfabetização foram Salgadinho (60,1%), Águas Belas (62,5%), Buíque (63,4%), Manari (63,3%), Itaíba (63,6%) e Lagoa do Ouro (63,7%).



De acordo com o IBGE, informações sobre a alfabetização da população de 5 a 14 anos serão abordadas em publicações futuras.

