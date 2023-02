A- A+

Educação Pernambuco terá 61 novas escolas em tempo integral; confira quais As novas escolas em tempo integral estão espalhadas por todas as regiões do Estado

Pernambuco terá 61 novas escolas em tempo integral, elevando o total a 635. O decreto que oficializou o aumento do número de unidades de ensino foi publicado na edição do último sábado (4) do Diário Oficial do Estado.

As novas escolas em tempo integral estão espalhadas por todas as regiões do Estado, segundo a Secretaria de Educação e Esportes - atualmente, cada município pernambuco, além de Fernando de Noronha, tem, ao menos, uma unidade de ensino em tempo integral.

Das 61 novas escolas em tempo integral, 20 ficam no Recife e duas em Olinda. Os municípios de Garanhuns, Araripina, Salgueiro, Arcoverde, Macaparana e Catende também terão duas unidades, cada.



Também serão contemplados os municípios de Afogados da Ingazeira, Amaraji, Belém de São Francisco, Belo Jardim, Bezerros, Camaragibe, Caruaru, Carpina, Cupira, Custódia, Flores, Floresta, Gameleira, Goiana, Granito, Itapissuma, Orobó, Mirandiba, Paulista, São Caitano, São José de Coroa Grande, Santa Cruz da Baixa Verde, Santa Cruz do Capibaribe, Panelas, Pesqueira, Timbaúba e Petrolina [veja a lista completa das escolas no final do texto].



“Transformamos 61 novas escolas do nosso Estado em escolas de tempo integral. Assim, a gente vai garantindo mais qualidade no atendimento aos alunos. Esse é o começo de muito trabalho que vem pela frente para melhorar a nossa educação”, disse a governadora do Estado, Raquel Lyra.

