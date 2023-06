A- A+

Notícias Pernambuco terá muita chuva até segunda-feira (3), diz Inmet Previsão do instituto vale para todo o leste do Nordeste

As chuvas que caem desde o início da semana em Pernambuco devem seguir até a próxima segunda-feira (3). É o que aponta a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que indica persistência da precipitação na faixa litorânea do leste do Nordeste.

Segundo o instituto, o transporte de umidade do Oceano Atlântico para o continente contribui para a ocorrências das chuvas na região que vai do Agreste do Rio Grande do Norte até Alagoas, passando por Pernambuco.

Entre o domingo (2) e a segunda-feira (3), a previsão do tempo indica "intensificação da chuva", com possíveis acumulados maiores do que 100 milímetros em 24 horas, especialmente para o litoral do Rio Grande do Norte e da Paraíba.

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) também prevê chuvas fortes na região leste do Estado até o começo do próximo mês.

"Devido às atualizações futuras dos diversos modelos numéricos de previsão do tempo, é necessário que a população acompanhe os avisos meteorológicos especiais emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) diariamente", diz o Inmet.

