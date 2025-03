A- A+

Inovação Pernambuco terá novo Centro Integrado de Pesquisa Clínica e Translacional em Oncologia Conduzido pelo Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP), o Centro é um investimento do programa Pró-infra Centros Temáticos-Finep, do MCTI

Com o apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), o Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP) está prestes a vivenciar uma transformação significativa em sua capacidade de pesquisa e tratamento oncológico.

A instituição foi contemplada com um investimento total de R$ 13,2 milhões, proveniente da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), viabilizando a criação do Centro Integrado de Pesquisa Clínica e Translacional em Oncologia da instituição.

Com esse investimento, Pernambuco dará um salto significativo na produção de conhecimento científico e desenvolvimento de tratamentos inovadores.

Esse aporte financeiro, com a liberação inicial de R$ 9,3 milhões, faz parte do programa Pró-infra Centros Temáticos - FINEP, programa para recuperar e expandir a infraestrutura de pesquisa do país.

O projeto ambicioso inclui a expansão do Centro de Pesquisa Clínica já existente e a implantação do Laboratório de Pesquisa Translacional em Oncologia, o que aproxima o HCP da realidade de outras instituições brasileiras de referência na pesquisa oncológica, tornando o Brasil mais competitivo no cenário internacional.

“É um momento histórico para Pernambuco. Esta iniciativa fortalecerá ainda mais o ecossistema de inovação na saúde do estado, abrindo novas perspectivas para pacientes e pesquisadores. Esse incentivo federal reforça o compromisso do governo em integrar ciência e saúde, promover o desenvolvimento regional equitativo e colocar a ciência a serviço da população", descreveu Felipe Bonifácio, superintendente de Ensino e Pesquisa.

A obra terá início ainda no primeiro semestre de 2025 e tem previsão de conclusão em um ano.

Para a pesquisadora e coordenadora do projeto, Leuridan Torres, a ampliação do Centro de Pesquisa Clínica e implantação do Laboratório de Pesquisa Translacional do HCP possibilitará um mais rápido desenvolvimento científico institucional, “beneficiará a realização de estudos clínicos com a indústria farmacêutica e outras empresas de base tecnológica, com o objetivo de fortalecer o desenvolvimento de novas drogas anti-tumorais, e apoiar startups com soluções tecnológicas para saúde na região Nordeste, o que representa a descentralização da pesquisa no País", citou.

"A infraestrutura permitirá o avanço na investigação de novas drogas antitumorais, beneficiando um maior número de pacientes que passarão a ter acesso a terapias experimentais", completou o oncologista e pesquisador do centro, Marcelo Salgado.

Para a Ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, este investimento reforça a missão do governo em integrar ciência e saúde, além de promover um desenvolvimento mais equitativo entre as regiões do país.

"Nosso trabalho tem sido o de colocar a ciência a serviço dos desafios de nosso país, fazendo com que a população possa se apropriar dos benefícios gerados por ela. Nesse sentido, saúde e ciência têm andado de mãos dadas. E temos também o compromisso de reduzir as assimetrias regionais. Até dezembro do ano passado, desde o início da nossa gestão, o MCTI já havia destinado cerca de R$ 316 milhões para Pernambuco", destacou.

Em 2025 o Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP) comemora oito décadas de atuação como a principal referência no tratamento oncológico do estado.

Trata-se da única instituição de Pernambuco com atendimento 100% SUS e exclusivamente oncológico, um modelo adotado por apenas outros três hospitais em todo o Brasil.

Atualmente, o hospital é responsável por cerca de 50% de pacientes com câncer em tratamento através do SUS em Pernambuco.

Reconhecido como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON), o HCP oferece um leque completo de serviços, que inclui quimioterapia, radioterapia, cirurgias, acompanhamento médico e multidisciplinar, com foco na reabilitação e qualidade de vida dos pacientes.

