TESTAGEM Pernambuco: teste do pezinho é ampliado pela Lacen-PE para incluir a detecção de galactosemia Tratamentos começam a partir deste mês de abril em todo o estado

Os recém-nascidos em Pernambuco passam a contar, a partir deste mês de abril, com mais um exame importante no teste do pezinho.

O novo exame identifica a presença de galactosemia no organismo, uma doença rara, mas grave, que impede o corpo de digerir corretamente o açúcar do leite.

A nova medida foi anunciada pelo Laboratório Central de Saúde Pública de Pernambuco (Lacen-PE) e permite o diagnóstico precoce e o início imediato do tratamento, ainda nos primeiros dias de vida.

Os exames para galactosemia passam a integrar o escopo de análises realizadas pelo Lacen-PE, e as ações de vigilância laboratorial ampliam a cobertura da triagem neonatal em Pernambuco.

“Esse é um avanço importante para a saúde pública e famílias pernambucanas. Sem o tratamento adequado, essa doença pode causar problemas graves, como: câncer no fígado, catarata e dificuldade no desenvolvimento. Keilla Paz, diretora do Lacen-PE.

"Esse teste pode salvar vidas e permitir que crianças afetadas tenham um crescimento saudável e sem sequelas neurológicas graves. Para as mães, significa segurança, preparação e um acompanhamento médico adequado desde o início", completou.

Galactosemia

A galactosemia é uma condição hereditária que afeta o metabolismo da galactose, um tipo de açúcar presente no leite materno e seus derivados.

Bebês com essa condição não digerem corretamente a galactose, o que pode levar ao acúmulo de substâncias tóxicas no organismo.

Sem o devido tratamento, a galactosemia pode causar complicações graves: problemas no fígado, catarata, dificuldades no desenvolvimento e até risco de vida.

O diagnóstico precoce, feito por meio do teste do pezinho, permite a adoção imediata de medidas para evitar danos à saúde da criança.

A incidência da galactosemia clássica, o tipo mais grave da doença, varia entre 1 a cada 30 mil a 60 mil nascidos vivos.





