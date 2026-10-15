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Pernambuco transfere ponto facultativo do Dia do Servidor Público Estadual para 30 de outubro

Decisão foi publicada no Diário Oficial do estado desta quinta-feira (15)

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Ponto facultativo será transferido da quarta-feira, dia 28 de outubroPonto facultativo será transferido da quarta-feira, dia 28 de outubro - Foto: Yacy Ribeiro/Secom

Pernambuco vai transferir o ponto facultativo do Dia do Servidor Público Estadual para 30 de outubro.

A decisão, publicada no Diário Oficial do estado desta quinta-feira (15), foi determinada pela governadora Raquel Lyra e assinada pela Secretária de Administração, Ana Maraíza de Sousa Silva.

Segundo o texto, o ponto facultativo será transferido da quarta-feira, dia 28 de outubro, data em que se comemora o dia do servidor público estadual, para a sexta-feira, dia 30 deste mês.

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O ponto facultativo é válido para servidores das repartições públicas e entidades da administração direta e indireta.

A exceção é para os serviços cujo funcionamento seja indispensável.

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