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feriado Pernambuco transfere ponto facultativo do Dia do Servidor Público Estadual para 30 de outubro Decisão foi publicada no Diário Oficial do estado desta quinta-feira (15)

Pernambuco vai transferir o ponto facultativo do Dia do Servidor Público Estadual para 30 de outubro.

A decisão, publicada no Diário Oficial do estado desta quinta-feira (15), foi determinada pela governadora Raquel Lyra e assinada pela Secretária de Administração, Ana Maraíza de Sousa Silva.

Segundo o texto, o ponto facultativo será transferido da quarta-feira, dia 28 de outubro, data em que se comemora o dia do servidor público estadual, para a sexta-feira, dia 30 deste mês.

O ponto facultativo é válido para servidores das repartições públicas e entidades da administração direta e indireta.

A exceção é para os serviços cujo funcionamento seja indispensável.

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