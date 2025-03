Pernambuco: três criminosos são presos pela Delegacia de Roubos e Furtos em ação

A- A+

A Polícia Civil de Pernambuco, por meio da Delegacia de Polícia de Roubos e Furtos (DPRF/DEPATRI), realizou a prisão em flagrante de três homens, por associação criminosa, receptação e porte ilegal de arma de fogo. As prisões aconteceram no bairro Porto da Madeira, no Recife.

Após trabalho investigativo dos policiais da DPRF, o trio foi capturado após monitoramento que revelou a ação dos suspeitos, que reiteradamente vinham praticando roubos a estabelecimentos comerciais de grande empresas e roubo de automóveis.

A investigação confirmou que os três criminosos planejavam roubar a loja de uma grande rede varejista, localizada na cidade de Carpina, porém, ao depararem com o efetivo da Polícia Militar, desistiram da ação. Ao retornarem para o Recife, o trio foi abordado pela equipe da Delegacia de Roubos e Furtos.

Os suspeitos são investigados pelo crime de roubo ocorrido no dia 15/03/2025, em uma loja varejista do bairro de Peixinhos, Olinda. Um deles confessou a participação nesse crime, informando que o mesmo automóvel apreendido pela Polícia Civil foi utilizado no crime. O carro foi roubado no dia 20 de fevereiro, no Bairro da Encruzilhada, no Recife. Além disso, ainda foi apreendida uma arma de fogo.

Criminosos portavam arma de fogo quando foram detidos | Foto: Divulgação

