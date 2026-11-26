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NOVEMBRO NEGRO Pernambuco Unificado oferece serviços gratuitos em Olinda nesta sexta-feira (27) Ação do Novembro Negro terá atendimentos de saúde, emissão de documentos, oficinas e apresentações culturais no Espaço Caenga

A população de Olinda terá acesso a serviços gratuitos de saúde, emissão de documentos e atendimento especializado nesta sexta-feira (27), durante uma edição do Pernambuco Unificado em alusão ao Novembro Negro. A programação será realizada das 9h às 17h, no Espaço Caenga, e também contará com atividades culturais e uma feira de empreendedorismo.

Emissão de documentos

Entre os serviços disponíveis estará o Balcão de Direitos, que fará solicitações de segunda via de certidões e orientações para emissão da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA).

A programação também inclui uma Feira de Empreendedorismo e apresentação das Deusas do Ébano.

Atendimentos de saúde

Na área de saúde, serão oferecidos atendimentos médicos, aferição de pressão arterial, testes de glicose e exames rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C.

A Prefeitura de Olinda também disponibilizará o Odontomóvel, o Mamamóvel e unidades móveis de saúde. A programação inclui ainda ações da Tenda do Novembro Azul e exames preventivos.

Serviços para mulheres

Os atendimentos voltados às mulheres terão a participação da Secretaria da Mulher de Pernambuco, com a Unidade Móvel de Atendimento à Mulher e oficinas de design de sobrancelhas, decoração de bolos e penteados para cabelos crespos e cacheados.

Também estão previstas palestras sobre a rede de atendimento à mulher e o Dia da Consciência Negra, além de um espaço de brinquedoteca.

A estrutura municipal contará ainda com serviços do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM) e da Patrulha Municipal Maria da Penha.

Programação cultural

A escolha do Espaço Caenga também está relacionada à história do território, reconhecido como o primeiro quilombo urbano do Norte e Nordeste e o terceiro do Brasil.

O local integra a programação do Novembro Negro, que busca destacar a ancestralidade e a representatividade da população negra.

“A escolha do Espaço Caenga é estratégica, considerando sua relevância histórica como território de resistência e preservação da ancestralidade afro-brasileira, reconhecido como o primeiro quilombo urbano do Norte e Nordeste e o terceiro do Brasil. Convidamos a população a participar desse momento de celebração, reconhecimento e fortalecimento da cidadania, reafirmando a importância do 20 de novembro e de todo o mês da Consciência Negra”, destacou Edson Melo, gestor do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial (COEPIR).

A ação é organizada pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência (SJDH), pela Secretaria da Mulher de Pernambuco e pela Prefeitura de Olinda, com participação do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial (COEPIR).

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