IMUNIZAÇÃO Dengue: Pernambuco começa a vacinar crianças e adolescentes de 10 a 14 anos de todos os municípios Ministério da Saúde direcionou a ampliação da estratégia de imunização contra a dengue para todos os municípios do país

A partir desta segunda-feira (26), todos os municípios de Pernambuco começarão a receber as primeiras 30 mil doses do imunizante contra a dengue.

Assim que os postos estejam em posse das vacinas, crianças e adolescentes de 10 a 14 anos já poderão ser imunizadas contra a dengue, após recomendação do Ministério da Saúde (MS), que direcionou a ampliação da estratégia para todos os municípios do país.

O imunizante oferece a proteção contra os quatro sorotipos da dengue (DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4). As doses foram encaminhadas para as cidades pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), por meio do Programa Estadual de Imunizações (PEI-PE).

A estimativa populacional para esta faixa etária no estado é de 656.399 pessoas e a proteção completa acontece após a aplicação em duas doses (D1 e D2), com intervalo de três meses entre elas.

Antes da ampliação, apenas 48 cidades do estado (I, V e VII Geres) realizavam a vacinação dessas crianças e adolescentes. Desde o início da estratégia, em abril de 2024, foram aplicadas 173.544 doses da vacina (D1 e D2).

A definição dos territórios prioritários para a vacinação naquela época decorreu da produção limitada por parte do laboratório produtor, o que impactou no quantitativo de doses disponibilizadas pelo Ministério da Saúde.

“A ampliação da vacinação representa um avanço significativo nas ações de prevenção às arboviroses no estado. Essa medida amplia o acesso ao imunizante e fortalece a proteção da população contra os quatro sorotipos do vírus. O Programa Estadual de Imunizações está estruturado para dar suporte técnico aos municípios, assegurando a adequada execução da estratégia, desde a distribuição das doses até o acompanhamento e registro da vacinação”, destacou a superintendente de Imunizações do estado, Magda Costa.

Webinário

Com o objetivo de capacitar a população em relação à proteção contra a dengue, o Programa Estadual de Imunização realizará, nesta quarta-feira (28), o webinário "Ampliação da Estratégia de Vacinação contra a Dengue no estado".

O evento online é voltado para os profissionais de saúde que atuam nas salas de vacina, com o foco na abordagem do cenário epidemiológico das arboviroses, e também para a importância da vacinação de crianças e adolescentes, os desafios e as estratégias de implementação em todo o estado.

A atualização dos profissionais será transmitida no canal do YouTube da Diretoria Geral de Telessaúde, a partir das 10h. A transmissão será conduzida pela superintendente de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis, Magda Costa, pela coordenadora do Programa Estadual de Imunizações, Jéssica Mendes, pelo diretor de Vigilância Ambiental da SES-PE, Eduardo Bezerra, e pelo responsável técnico do Núcleo de Sistemas de Informação em Imunização, Diego Nascimento.

