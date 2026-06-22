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PERNAMBUCO Pernambuco: vai chover na véspera e dia de São João? Confira tendência da Apac para os próximos dias Agência Pernambucana de Águas e Clima divulgou a tendência de precipitação para os próximos dias

Com o inverno oficialmente vigente, a véspera de São João, nesta terça-feira (23), deve ser de chuva com intensidade de fraca a moderada em grande parte de Pernambuco.

A informação é da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), que divulgou a tendência de precipitação para os próximos dias.

Na Região Metropolitana do Recife (RMR), Zonas da Mata Norte e Sul, e Fernando de Noronha, está prevista chuva de fraca a moderada. Para o Agreste, a tendência é de chuva fraca. Não deve chover no Sertão do estado.

Já na quarta-feira (24), dia de São João, a tendência é de chuva fraca em todas as regiões de Pernambuco, exceto no Sertão.

A chuva predomina ao longo da semana. Na quinta-feira (25) são aguardadas precipitações de fraca a moderada na RMR e Zonas da Mata Norte e Sul, tendência que segue na sexta (26) para as mesmas regiões, além de Fernando de Noronha.

Já para o sábado (27), pode haver chuva moderada na Mata Sul, e de fraca a moderada na RMR, Mata Norte e Agreste. Para o Sertão e Fernando de Noronha, a tendência indica precipitação fraca.

Confira tendência de chuva da Apac para os próximos dias:

Terça-feira (23)

Região Metropolitana do Recife: Fraca a moderada

Mata Sul: Fraca a moderada

Mata Norte: Fraca a moderada

Agreste: Fraca

Sertão de Pernambuco: Sem chuva

Sertão do São Francisco: Sem chuva

Fernando de Noronha: Fraca a moderada

Quarta-feira (24)

Região Metropolitana do Recife: Fraca

Mata Sul: Fraca

Mata Norte: Fraca

Agreste: Fraca

Sertão de Pernambuco: Sem chuva

Sertão do São Francisco: Fraca

Fernando de Noronha: Fraca

Quinta-feira (25)

Região Metropolitana do Recife: Fraca a moderada

Mata Sul: Fraca a moderada

Mata Norte: Fraca a moderada

Agreste: Fraca

Sertão de Pernambuco: Sem chuva

Sertão do São Francisco: Sem chuva

Fernando de Noronha: Fraca

Sexta-feira (26)

Região Metropolitana do Recife: Fraca a moderada

Mata Sul: Fraca a moderada

Mata Norte: Fraca a moderada

Agreste: Fraca

Sertão de Pernambuco: Fraca

Sertão do São Francisco: Fraca

Fernando de Noronha: Fraca a moderada

Sábado (27)

Região Metropolitana do Recife: Fraca a moderada

Mata Sul: Moderada

Mata Norte: Fraca a moderada

Agreste: Fraca a moderada

Sertão de Pernambuco: Fraca

Sertão do São Francisco: Fraca

Fernando de Noronha: Fraca.

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