A- A+

NOVO PAC Pernambuco vai ganhar novas dez unidades de saúde, equipamentos e ressarcimento de obras Ministério da Saúde anunciou investimentos nesta sexta (12)

O Ministério da Saúde do Brasil anunciou um investimento de R$ 47,4 milhões destinados a Pernambuco nesta sexta-feira (12). O dinheiro será usado para fortalecer a estrutura do Sistema Único de Saúde (SUS) no estado.



Serão construídas oito Unidades Básicas de Saúde (UBS’s), um Centro Especializado em Reabilitação e um Centro de Atenção Psicossocial. Diversas regiões do estado foram contempladas.

Encontro aconteceu nesta sexta (12) | Foto: Alessandra Barbarini/MS

Esse montante também engloba a entrega de equipamentos cirúrgicos e o ressarcimento de valores que foram gastos em unidades de atendimento concluídas no âmbito do Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Saúde.

As novidades provenientes do Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) foram anunciadas no auditório da Superintendência do Ministério da Saúde em Pernambuco, que fica no bairro Parnamirim, Zona Norte do Recife.

A mesma ação de investimentos acontece, segundo a pasta, em 23 estados brasileiros e busca ampliar a capacidade de atendimento em mais de 185 cidades, sendo construídas 204 novas unidades de saúde e 189 ressarcimentos de serviços.

Ao todo, por meio da modalidade ‘Pix da Saúde’, foram liberados R$ 577,2 milhões. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha comemora os investimentos feitos pela pasta.

“Cada obra inaugurada representa um compromisso que saiu do papel e virou atendimento para a população. Quando entregamos unidades de saúde e novos equipamentos para os hospitais, estamos ampliando o acesso da população a atendimento de qualidade, estamos reduzindo desigualdades e fortalecendo a capacidade do SUS de cuidar das pessoas perto de onde elas vivem”, declarou.

Novas unidades

As cidades pernambucanas que vão receber as UBSs são Camaragibe, Escada, Frei Miguelinho, Pedra, São Caitano, Timbaúba, Vitória de Santo Antão e a capital. Garanhuns recebe um Centro Especializado em Reabilitação e em João Alfredo vai ser construído um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).

Agora, o estado passa a ter 203 obras da saúde com ordem de serviços emitidas desde o início do Novo Pac, mas, além das obras, o estado receberá dez conjuntos de novos equipamentos para ampliar a capacidade de atendimento especializado do SUS.

"Mais uma vez, Pernambuco integra uma ação nacional. Hoje fizemos o repasse direto, fundo a fundo, para municípios que têm obras com ordens de serviço autorizadas para iniciar. Eu falo de UBSs, CERs, centro ortopédico e obras inacabadas e foram concluídas graças ao Ministério da Saúde. Também tem a entrega de equipamentos para centros cirúrgicos e oftalmológicos. Mais uma vez, o Ministério da Saúde, através do 'Agora Tem Especialistas' e o 'Pac Saúde', amplia a estrutura de saúde de Pernambuco e do Brasil", explica Rosano Carvalho, superintendente do Ministério da Saúde em Pernambuco.

Equipamentos

Sete combos de cirurgia geral vão ser destinados a Afogados da Ingazeira, Moreno, Olinda, Petrolina e Recife, e três combos de cirurgia oftalmológica para Garanhuns, Petrolina e Salgueiro. O investimento total nessa etapa é de R$ 15,3 milhões. Para o Ministério da Saúde, os kits integram a estratégia da pasta para ampliar a oferta de cirurgias eletivas para reduzir filas e agilizar o diagnóstico precoce de doenças.

Essas máquinas, de acordo com a Saúde, são de última geração e possuem capacidade para estruturar novas salas cirúrgicas ou modernizar estruturas já existentes. Os maquinários oftalmológicos contribuirão para ampliar a capacidade de realização de procedimentos especializados, especialmente cirurgias de catarata.

Para o Recife também será destinado o investimento de R$ 2,1 para a compra de um tomógrafo. O equipamento vai ampliar o diagnóstico precoce de doenças.

Ressarcimento

O ressarcimento de 11 obras locais no âmbito do Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Saúde vai ser destinado a Calçado, Feira Nova, Ouricuri, Palmares, Sertânia, Canhotinho, Cumaru, Limoeiro e Terezinha, referentes à regularização de Unidades Básicas de Saúde e Academias da Saúde finalizadas e colocadas em funcionamento.

Veja também