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PERNAMBUCO Pernambuco vai receber 47 novas unidades de saúde; veja cidades contempladas Investimento de mais de R$ 98 milhões é liberado imediatamente

Está assinada a ordem de serviço para o início da construção de 47 unidades de saúde em 44 cidades de Pernambuco. A cerimônia aconteceu no auditório da Superintendência do Ministério da Saúde, no bairro do Parnamirim, Zona Norte do Recife, nesta sexta-feira (24), reunindo representantes do ministério e de prefeituras locais. O mesmo serviço aconteceu em 24 estados brasileiros.

As cidades contempladas vão receber imediatamente as obras de cinco Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), 41 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e um Centro Especializado em Reabilitação. Para o estado, será direcionado um investimento de R$ 98 milhões.

Cidades que receberão unidades

CAPS:

* Afogados da Ingazeira;

* Correntes;

* Salgueiro;

* São Joaquim do Monte;

* Tabira.

UBSs:

* Arcoverde;

* Barra de Guabiraba;

* Betânia;

* Bezerros;

* Bom Jardim;

* Bonito;

* Brejinho;

* Brejo da Madre de Deus;

* Buenos Aires;

* Buíque;

* Cabo de Santo Agostinho;

* Cabrobó;

* Cachoeirinha;

* Calumbi;

* Camocim de São Félix;

* Canhotinho;

* Caruaru;

* Casinhas;

* Chã Grande;

* Cortês;

* Glória do Goitá;

* Granito;

* Ipojuca;

* Itambé;

* Jaboatão dos Guararapes;

* João Alfredo;

* Limoeiro;

* Mirandiba;

* Nazaré da Mata;

* Ouricuri;

* Paulista;

* Pesqueira;

* Riacho das Almas;

* Salgadinho;

* São João do Belmonte;

* São José do Egito;

* São Lourenço da Mata;

* Serra Talhada;

* Tabira;

* Trindade;

* Vertente do Lério.

Centro Especializado em Reabilitação

* Serra Talhada.

Hospital de Toritama

Na oportunidade, também foi assinado o contrato de financiamento entre o município de Toritama, no Agreste, e a Caixa Econômica Federal no valor de R$ 30 milhões para construção do novo Hospital Municipal de Toritama, voltado à ampliação da capacidade assistencial e à qualidade da oferta de serviços da rede. O serviço acontece no âmbito do Fundo de Investimento em Infraestrutura Social (FIIS).

A iniciativa do Governo do Brasil faz parte dos recursos do Novo Pac Saúde, dentro do programa ‘Agora Tem Especialistas’. No país inteiro, mais de 500 cidades serão contempladas com 541 novas instituições de saúde.





Durante a reprodução de um vídeo, o ministro da Saúde do Brasil, Alexandre Padilha, ressaltou que, somente para essas obras de novas unidades de saúde, “são mais de R$ 1,2 bilhões de reais de investimentos direcionados. O pix é feito para estados e municípios em todo o país. São mais de R$ 30 bilhões em obras, equipamentos e aquisição de novas unidades de saúde”.

Redução de filas

De acordo com o superintendente do Ministério da Saúde em Pernambuco, Rosano Freire de Carvalho, os pernambucanos vão desfrutar, a partir das novas construções, da ampliação de oferta de consultas, exames e cirurgias no Sistema Único de Saúde (SUS), a fim de encurtar o tempo de espera por atendimento.

“O Novo PAC Saúde foi reconstituído, justamente para que a gente possa ampliar os investimentos como um todo em estados e municípios. Outro aspecto importante é que ele está integrado ao programa ‘Agora Tem Especialistas’, que é a iniciativa do Ministério da Saúde para ampliar o acesso das pessoas a exames, consultas e cirurgias. Em 2025, a gente bateu, por exemplo, um recorde de cirurgias no Brasil”, comentou.

Para Alessandro Palmeira, prefeito Afogados da Ingazeira, no Sertão, os investimentos do Novo Pac são importantes para descentralizar os serviços da saúde. Para o município, que vai receber um CAPS, foram destinados R$ 2,9 milhões.

“A gente está muito feliz, porque o Governo Federal tem buscado descentralizar ações e recursos, valorizando o SUS que é extremamente importante para o nosso país e para a saúde pública como um todo. Afogado da Ingazeira está muito feliz por ter sido contemplado. Para que isso acontecesse, anteriormente, houve a elaboração do projeto onde estávamos tecnicamente corretos para estivéssemos entre os municípios contemplados. Com o Novo PAC, foram R$ 2,9 milhões e com o antigo, fomos contemplados com R$ 8 milhões. Como a gente costuma dizer, viva a saúde pública e viva o SUS”, festejou.

Segundo Zelma Pessôa, secretaria de Saúde do Jaboatão dos Guararapes, o município da Região Metropolitana do Recife vai receber uma UBS no Alto Dois Carneiros, com investimento de R$ 2,3 milhões.

“O Novo PAC traz recursos extras para que a gente possa ampliar e fortalecer a rede de atenção básica do município de Jaboatão. Com esses R$ 2,3 milhões, a gente vai construir uma nova UBS que vai contemplar mais de 9 mil pessoas. Antes, elas não tinham a cobertura da estratégia de saúde da família. Essas articulações da Prefeitura de Jaboatão com o Governo Federal traz avanços importantes e coberturas em saúde com qualificação da assistência”, comentou a titular da pasta.

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