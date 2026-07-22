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SAÚDE Pernambuco vai receber mais de 20 mil tubetes de insulina glargina para aplicação pelo SUS Medicamento, mais moderno e usado no cuidado de diabetes, será ofertado a crianças, adolescentes e idosos em substituição à insulina NPH

Pernambuco receberá do Ministério da Saúde um total de 20.563 tubetes de insulina glargina, medicamento usado para cuidado de diabetes que será aplicado em unidades do Sistema Único de Saúde (SUS).

Segundo a pasta do governo federal, o público-alvo é composto por pacientes de 2 a 18 anos incompletos com diabetes tipo 1 e pessoas com 70 anos ou mais com diabetes tipo 1 ou 2 [saiba no final do texto como ter acesso à insulina glargina].

Além dos tubetes, o estado receberá 5.618 canetas reutilizáveis para aplicação. A entrega será feita nos próximos dias.

Medicamento mais moderno, a insulina glargina tem ação prolongada e, na maioria dos casos, permite apenas uma aplicação diária. Em outros esquemas terapêuticos, por exemplo, podem ser feitas até três aplicações no mesmo período.

O tratamento contribui para um controle mais estável da glicemia, reduz o risco de episódios de hipoglicemia e favorece a adesão e a continuidade do cuidado, proporcionando mais segurança e qualidade de vida aos pacientes.

O ministério, que deve entregar mais de 380 mil tubetes em todo o país, realiza a transição gradual da insulina NPH para a glargina no SUS.

O acesso, ainda segundo a pasta, deverá ser feito apenas após avaliação clínica e prescrição médica.

Insulina glargina: como acessar o medicamento no SUS

De acordo com o Ministério da Saúde, para ter acesso ao medicamento, o cidadão deve procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima de sua residência com a receita médica devidamente emitida e carimbada.

Pais, responsáveis ou cuidadores do público elegível também podem solicitar a substituição da insulina NPH pela glargina na unidade de saúde. O paciente e sua família serão acolhidos por uma equipe multiprofissional, que avaliará o quadro clínico e a possibilidade de transição do tratamento.

Além disso, receberão orientações sobre o uso correto da insulina, a técnica de aplicação e o armazenamento adequado do medicamento. Junto ao medicamento, será entregue uma caneta reutilizável para aplicação, com validade de três anos, além das agulhas necessárias para a administração correta.

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