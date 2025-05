A- A+

Meio Ambiente Pernambuco vai sediar a Conferência Internacional sobre Adaptação Comunitária às Mudanças Climáticas O evento começará nesta segunda (12) até sexta-feira (16) e será realizado no museu Cais do Sertão, no Recife

A Conferência sobre Adaptação Comunitária às Mudanças Climáticas (CBA19) será sediada em Pernambuco. O evento, que será entre os dias 12 a 16 de maio, acontecerá no Cais do Sertão, museu localizado no Bairro do Recife.

Em sua primeira vez na América Latina, a conferência deve discutir como as comunidades locais podem criar estratégias para resistir aos eventos climáticos extremos, além do aumento da temperatura global.

O principal tema do encontro é “Como Podemos Obter Uma Adaptação Justa e Equitativa?” e os ingressos já estão esgotados.

O evento é realizado pelo International Institute for Environment and Development (IIED) e apoiado pelo Governo de Pernambuco. São esperados aproximadamente 450 participantes de 56 países, entre representantes governamentais e da sociedade civil.

Com uma programação variada, a conferência vai contar com quatro plenárias gerais, 27 sessões paralelas, quatro sessões de palestras-relâmpago e mais seis Sessões Fora da Caixa, que englobam teatro, jogos e oficinas interativas.

As sessões paralelas serão realizadas a partir de três temas principais: adaptação liderada localmente, que discutirá como passar dos princípios à prática em larga escala; adaptação de base comunitária, com foco no contexto urbano; e natureza e adaptação, que destaca o conhecimento das práticas indígenas e de comunidades tradicionais.

Também haverá um evento paralelo chamado Shark Tank, no qual até 20 startups voltadas para o desenvolvimento de soluções climáticas locais poderão receber apoio técnico para aprimorar suas ideias junto com especialistas e investidores internacionais.

A CBA19 vai realizar, ainda na quarta-feira, das 16h às 20h, o Festival Clima de Mudança, no vão livre do Cais do Sertão, com apresentações culturais gratuitas.

Além da agenda no Cais do Sertão, os participantes da conferência terão a oportunidade de fazer visitas a comunidades do Grande Recife e de cidades do Interior, a fim de conhecer as experiências de adaptação urbana e rural nas comunidades locais.

No último dia do evento, será realizado um fórum que reunirá os principais aprendizados de cada tema abordado, com o objetivo de identificar as ações prioritárias e as mensagens-chave para a a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP30), que será realizada em Belém, no Pará, no mês de novembro.

Segundo Ana Luiza, secretária de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha, a realização da CBA19 demonstra o reconhecimento recebido pelas políticas ambientais de Pernambuco. "A conferência representa uma oportunidade estratégica para Pernambuco compartilhar suas experiências e iniciativas”, disse.

“Além disso, a CBA19 dará visibilidade não apenas às iniciativas locais, mas também será um momento importante para conhecer boas práticas e inovações de todo o planeta na busca por soluções equitativas para a adaptação climática", completou.

