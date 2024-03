A- A+

ONU Pernambuco vai sediar próximo evento do Pacto Global da ONU, anuncia governadora Raquel Lyra Um grupo de trabalho, articulado pela vice-prefeita do Recife, Isabella de Roldão, foi criado para promover o evento na capital pernambucana

Pernambuco vai sediar o evento Conexão ODS 2024, realizado pelo Pacto Global da Organização das Nações Unidos (ONU) no Brasil, que promove discussões relacionadas aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), com foco no desenvolvimento econômico sustentável, governança nas empresas e redução das desigualdades sociais.

O anúncio ocorreu nessa quinta-feira (29), pela governadora Raquel Lyra, durante encontro com representantes do evento, no Palácio do Campo das Princesas, na área central do Recife. A intenção de sediar o evento no Estado já havia sido sinalizado por ela em dezembro de 2023, durante a 28ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 28), em Dubai.



“Há janelas de oportunidade para o desenvolvimento dos ODS em Pernambuco, apesar de tantos desafios no Estado. Iniciamos a agenda de desenvolvimento econômico com sustentabilidade desde o início da gestão e nosso objetivo é alcançar essa agenda, que é capaz de mudar a vida dos pernambucanos, combatendo a pobreza, promovendo educação de qualidade e levando água e saneamento”, afirmou a governadora Raquel Lyra.

O evento reúne gestão pública, iniciativa privada, organizações não governamentais e representantes da sociedade civil. Os ODS são ações para proteção do meio ambiente e do clima, o fim da pobreza e a promoção de uma vida mais digna para a população. Entre os objetivos, estão água potável e saneamento, energia limpa e acessível, fome zero e agricultura sustentável.



"Estamos muito felizes com essa definição de Pernambuco sediar o próximo Conexão ODS e agora é criar um comitê técnico e curador para que a gente possa estruturar o evento. Ele terá toda a energia da localidade para que a gente possa trazer o que importa para a região”, destacou Carlo Pereira, CEO do Pacto Global da ONU no Brasil.

Um grupo de trabalho, articulado pela vice-prefeita do Recife, Isabella de Roldão, foi criado para promover o evento na capital pernambucana. A data em que ocorrerá o Conexão ODS 2024 ainda não foi divulgada. No último ano, a iniciativa foi realizada no Ceará, no mês de outubro.



"O Recife tem total interesse em receber um evento desse porte. A prefeitura está 100% disponível para tratar essa pauta", afirmou Isabella, em publicação nas redes sociais.

Além da vice-prefeita do Recife, o grupo de trabalho é formado por Rafael Figueiredo, secretário municipal de Ciência e Tecnologia; Ana Paula Vilaça, do Recentro; Carlos Pereira, CEO do Pacto Global da ONU; e Fábio Silva, presidente do Transforma Brasil.

