CHUVAS EM PERNAMBUCO
Pernambuco: veja as cidades onde mais choveu nas últimas 24 horas
A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) divulgou, na manhã deste sábado (2), as cidades onde mais choveu nas últimas 24 horas.
Recife foi o município que registrou maior volume de precipitações, com 146 mm.
No sábado (2), a Apac emitiu um alerta vermelho para a Região Metropolitana do Recife (RMR) e para a Mata Norte. O aviso é válido até às 16h deste sábado.
Veja as cidades onde mais choveu nas últimas 24 horas, até as 6h deste sábado (2):
Recife - 146 mm
Glória do Goitá - 142 mm
Camaragibe - 141,9 mm
Moreno - 140,3 mm
Cabo de Santo Agostinho - 137 mm