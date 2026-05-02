CHUVAS EM PERNAMBUCO

Pernambuco: veja as cidades onde mais choveu nas últimas 24 horas

No sábado (2), a Apac emitiu um alerta vermelho para a Região Metropolitana do Recife (RMR) e para a Mata Norte

Chuvas no Recife: Avenida Norte alagadaChuvas no Recife: Avenida Norte alagada - Foto: Vinicius Lins / Folha de Pernambuco

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) divulgou, na manhã deste sábado (2), as cidades onde mais choveu nas últimas 24 horas.

Recife foi o município que registrou maior volume de precipitações, com 146 mm.

No sábado (2), a Apac emitiu um alerta vermelho para a Região Metropolitana do Recife (RMR) e para a Mata Norte. O aviso é válido até às 16h deste sábado. 
 

Veja as cidades onde mais choveu nas últimas 24 horas, até as 6h deste sábado (2):

Recife - 146 mm

Glória do Goitá - 142 mm

Camaragibe - 141,9 mm

Moreno - 140,3 mm

Cabo de Santo Agostinho - 137 mm

