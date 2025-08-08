Pernambuco: vítima rastreia celular roubado e ajuda PM a prender assaltantes
Assaltantes roubaram celulares, dinheiro em espécie e objetos pessoais das vítimas
Dois assaltantes foram presos em Paudalho, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, após uma das vítimas rastrear seu celular roubado em tempo real e ajudar a Polícia Militar de Pernambuco a localizá-los.
O caso aconteceu nessa quinta-feira (7), segundo informou a PM nesta sexta-feira (8). A dupla havia roubado uma farmácia e uma clínica odontológica no centro de São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR).
Nos dois estabelecimentos, os assaltantes roubaram celulares, dinheiro em espécie e objetos pessoais das vítimas.
Policiais do 20º Batalhão receberam as informações do rastreio do celular da vítima e conseguiram localizar os suspeitos.
"Após receberem as denúncias e o vídeo de uma das ações criminosas, o efetivo iniciou o rastreamento do celular roubado, que indicava movimentação até o município de Paudalho [na Mata Norte do estado]", afirmou a Polícia Militar, acrescentando que o sinal de localização levou os policiais até um condomínio, onde moradores relataram ter visto dois homens com características semelhantes às dos suspeitos entrando em um bloco.
Os policiais então flagraram um dos suspeitos arremessando quatro celulares pela janela de um apartamento.
"Dentro do imóvel, os policiais encontraram o segundo suspeito. Ambos foram detidos no local", completou a Polícia Militar.
Na ação, foram apreendidos quatro celulares, três deles com registro de roubo, R$ 435 em espécie, uma mochila e dois relógios de pulso, possivelmente roubados durante os assaltos, de acordo com a polícia.
Ainda no local, testemunhas relataram aos policiais que os suspeitos teriam participado de outros roubos recentes em São Lourenço da Mata e Paudalho.
Por fim, a dupla foi encaminhada à Delegacia de Paudalho para adoção das medidas legais cabíveis.