A- A+

Meio ambiente Pernambuco zera número de lixões a céu aberto em todos os municípios As últimas cidades a eliminarem os lixões foram Ouricuri, no Sertão pernambucano, e Nazaré da Mata, na Zona da Mata do Estado

Em uma conquista histórica, Pernambuco zerou o número de lixões a céu aberto nos 184 municípios, de acordo com o Tribunal de Contas do Estado. As últimas cidades a eliminarem os lixões foram Ouricuri, no Sertão pernambucano, e Nazaré da Mata, na Zona da Mata do Estado. Na sexta-feira (17), o último lixão foi encerrado.

Em 2014, quando o TCE começou a acompanhar a situação, o número de lixões era de 155.

Presidente do TCE Ranilson Ramos em coletiva sobre o fim dos lixões a céu aberto | Foto: Arthur de Souza/Folha de Pernambuco

O resultado foi divulgado pelo TCE-PE, e pelas instituições parceiras Ministério Público do Estado e Agência Estadual do Meio Ambiente (CPRH). A coletiva de imprensa aconteceu no auditório do Pleno do TCE-PE, na rua da Aurora, n° 885, no bairro de Santo Amaro, no Centro do Recife.

Após zerar o número de lixões no Estado, a próxima etapa é promover a sustentabilidade dos aterros sanitários.

Veja também

Rio Grande do Norte Relatório aponta série de violações no sistema penitenciário do Rio Grande do Norte