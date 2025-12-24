Qua, 24 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta24/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Segurança pública

Pernambuco zera ocorrências de roubos a carros-fortes e caixas eletrônicos em 2025

A atuação da SDS-PE foi intensificada com a criação da Força-Tarefa Crimes Patrimoniais, que visa enfrentar com mais eficácia os crimes contra o patrimônio

Reportar Erro
Segurança pública de Pernambuco tem números positivos em crimes patrimoniais Segurança pública de Pernambuco tem números positivos em crimes patrimoniais  - Foto: Divulgação/SDS-PE

A segurança pública de Pernambuco termina o ano de 2025 com uma marca positiva no caso de crimes patrimoniais. Não houve registro de ocorrências de roubos a carros-fortes e caixas eletrônicos entre janeiro e novembro. 

Já em relação aos bancos, três ocorrências de furtos foram contabilizadas em todo o período.

Os ataques contra carros-fortes seguem inexistentes nos últimos quatro anos, enquanto as ocorrências de furtos a caixas eletrônicos registram ritmo decrescente, com média de 3 casos por ano.

Leia também

• Homem consegue se livrar de algemas e foge de delegacia em Boa Viagem

• Monitoramento eletrônico flagra violação de medida protetiva e leva à prisão em Lajedo, no Agreste

• Operação Réveillon 2026 terá mais de 4 mil policiais nas ruas da RMR e investimento de R$ 476 mil

Já os crimes que têm como alvo agências bancárias, por sua vez, apontam para finalizar 2025 como uma das menores taxas de toda a série histórica, iniciada em 2011.

“Nossas operativas conseguiram alcançar reduções drásticas dos altos índices desses delitos, reforçando as estratégias de combate aos crimes contra instituições financeiras e inibindo a ação ousada das quadrilhas, por meio de um trabalho de repressão qualificada”, esclareceu o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho.

A gestão estadual pontuou que os anos de 2013 e 2017 encerraram com 52 casos cada.  

A atuação da SDS-PE foi intensificada com a criação da Força-Tarefa Crimes Patrimoniais, que visa enfrentar com mais eficácia os crimes contra o patrimônio.

Essa força-tarefa abrange  diversas modalidades, incluindo roubos e furtos de bancos e de cargas, por meio da análise de dados, elaboração de estratégias de prevenção, repressão e monitoramento, integrando os órgãos de segurança para uma atuação mais eficaz e coordenada.

De acordo com o gerente-geral do Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciods), coronel Alexandre Tavares, a integração foi fundamental para atingir esse resultado. 

“Representantes de instituições públicas e privadas também podem ser convidados para participar das reuniões, visando discutir as manchas criminais e definir novas ações policiais, objetivando promover debates eficazes que permita a implementação de estratégias inovadoras no combate aos crimes patrimoniais”, disse. 

A FT é formada por especialistas em segurança da SDS-PE,  integrantes das polícias Militar, Civil, Científica, Corpo de Bombeiros, e coordenada pela secretária-executiva da SDS, Mariana Cavalcanti.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter