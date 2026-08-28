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Pernambuco
27 Ago
2026
23h40min
Mobilidade
Ramal Jaboatão do Metrô do Recife volta a funcionar após paralisação por falha elétrica
Cerca de 18 mil passageiros utilizam diariamente o ramal Jaboatão
27 Ago
2026
20h24min
Serviço
Neoenergia realiza desligamentos programados para manutenção da rede em bairros do Recife
Intervenções estão previstas para esta sexta-feira (28) em áreas específicas da capital
27 Ago
2026
19h13min
Segurança
Duas avenidas do Recife registram queda em sinistros com vítimas
Avenida José Rufino apresentou redução de 67%, enquanto Capitão Temudo teve diminuição de 50% após receberem equipamentos de fiscalização eletrônica de velocidade
27 Ago
2026
17h40min
Mobilidade
Ramal Jaboatão do Metrô do Recife é suspenso após falha elétrica em trem
Problema aconteceu por volta das 13h15 e ainda não há previsão para a retomada da operação
27 Ago
2026
17h00min
TRANSPORTE
Novas integrações temporais ampliam conexões de ônibus em Paulista a partir deste sábado (29)
Mudança deve beneficiar cerca de 23 mil passageiros, com possibilidade de integração por até duas horas usando o Cartão VEM
27 Ago
2026
16h00min
Zona Oeste
Jovem de 18 anos desaparecido é encontrado morto no bairro da Várzea
Vítima, identificada como Lucas Carvalho Palmeira da Silva, foi localizada sem vida em uma área de difícil acesso, na Rua Vale do Siriji
27 Ago
2026
15h40min
FUTEBOL
Compesa realiza obra de remanejamento de adutora de Gurjaú na BR-101 Sul
Trecho será interditado por conta do serviço, mas não haverá suspensão do abastecimento de água
27 Ago
2026
14h54min
Saúde
IMIP entrega nesta sexta-feira (28) exames genéticos em mutirão no Centro de Doenças Raras
A tecnologia permite obter diagnósticos precisos a partir de coletas simples de sangue ou swab bucal
27 Ago
2026
14h31min
CATOLICISMO
Festa de Nossa Senhora da Penha inicia no Centro do Recife nesta sexta-feira (28)
Festa litúrgica dos frades capuchinhos ocorre na Basílica da Penha e segue até o próximo domingo (6)
27 Ago
2026
13h30min
Zona da Mata
Preso PM que atirou contra policial militar em serviço durante ocorrência de som alto
Imagens do momento da ocorrência que circulam na internet foram feitas pelo celular do militar vítima dos tiros
27 Ago
2026
13h14min
Saúde
II Congresso Internacional de Autismo será sediado em Pernambuco entre os dias 17 e 19 de novembro
Detalhes sobre o evento foram divulgados em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (27)
27 Ago
2026
12h45min
Mobilidade
Recife vira laboratório de segurança viária da 99 a partir de dados compartilhados com poder público
Plataforma ampliou a parceria com a PCR e a CTTU, oferecendo dados sensíveis para orientar implantação de políticas públicas
27 Ago
2026
12h38min
PERNAMBUCO
Ministério da Educação acompanha projetos de pesquisa, cultura e saúde em instituições do estado
Ministro Leonardo Barchini acompanhou ações de pesquisa, preservação cultural e projetos de infraestrutura acadêmica e hospitalar durante agenda no Recife, com visitas à Fundaj e à UFPE
27 Ago
2026
12h20min
CIDADANIA
Shopping na Zona Sul do Recife sedia congresso das Apaes/PE sobre inclusão e direitos
Evento reúne cerca de 850 participantes para discutir cuidado integrado e práticas voltadas às pessoas com deficiência; inicia na próxima segunda (31) e segue até a terça-feira (1º)
27 Ago
2026
11h55min
AR SECO
Inmet divulga alerta de baixa umidade do ar para cidades do Agreste e do Sertão de Pernambuco
Comunicado com grau de severidade de "perigo potencial" é válido até às 20h desta quinta-feira (27)
27 Ago
2026
11h44min
PERNAMBUCO
SDS expulsa nove policiais da PM após acusações de crimes praticados no estado
Base das punições foi o trabalho de investigação da Corregedoria da SDS. As portarias foram assinadas pelo secretário Alessandro Carvalho
27 Ago
2026
10h50min
PERNAMBUCO
Secretarias qualificam agentes de segurança para atendimento a mulheres vítimas de violência
Primeira turma reúne 200 profissionais das polícias, Bombeiros e Guardas Civis nesta quinta (27) e sexta-feira (28), na Zona Oeste do Recife
27 Ago
2026
10h20min
cabo de santo agostinho
Mulher é presa após matar companheiro a golpe de faca: "Disse que ia tomar meu sangue, me defendi"
Crime aconteceu na madrugada nesta quinta-feira (27), no bairro de Pontezinha, no Cabo de Santo Agostinho
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