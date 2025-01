A- A+

Nova escultura Açude de Apipucos ganha escultura em homenagem às capivaras Obra do artista plástico Demétrio Albuquerque Silva Filho faz parte do Circuito de arte das águas do Recife

O Açude de Apipucos, localizado na Zona Norte do Recife, ganhou uma escultura em homenagem às capivaras, nesta sexta-feira (3). A obra “Kapi'wara”, do artista plástico Demétrio Albuquerque Silva Filho, é uma escultura com três peças fixadas sobre uma balsa flutuante e ancorada no açude com iluminação interna, acesas à noite junto com a iluminação pública, que carrega um painel solar pra geração de energia.

As peças das capivaras são feitas em resina cristal e fibra de vidro, translúcidas, coloridas com pigmento, com tratamento UV, fixadas ao piso por parafusamento inox. De acordo com a Prefeitura do Recife, o valor destinado foi de R$ 242 mil, recurso de mitigação ambiental oriundo do projeto “Circuito de arte das águas do Recife”, coordenado pela Prefeitura, através da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SMAS).

Circuito de Águas do Recife

Segundo a gestão municipal, o Circuito tem como objetivo promover a instalação de obras de artistas nascidos ou residentes em Pernambuco, buscando valorizar os espaços públicos ligados às águas da cidade do Recife.

Ainda de acordo com a Prefeitura do Recife, o projeto visa instalar obras de arte em diferentes lugares ligados às águas fluviais da cidade – rios, riachos, açudes e lagoas –, a ser suportado pelo Plano de Mitigação Ambiental sob a coordenação da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade.

