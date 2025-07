A- A+

EDUCAÇÃO Águas Belas: Aldeia Fulni-ô ganhará nova escola indígena O aviso de abertura de licitação para a obra foi publicado nesta segunda-feira (28), no Diário Oficial do Estado

Nova escola indígena será construída na aldeia Fulni-ô, em Águas Belas, no Agreste de Pernambuco. O aviso de abertura de licitação para a obra foi publicado nesta segunda-feira (28), no Diário Oficial do Estado.



Com capacidade para atender aproximadamente 400 estudantes, a escola terá turmas do ensino fundamental anos iniciais até o ensino médio.



A unidade de ensino estadual também contará um espaço para práticas religiosas e culturais, respeitando as especificidades dos povos.



Projeto

A estrutura terá 3.483,89m² de área construída, em um terreno com aproximadamente 10.732,75m². O valor máximo estimado para a obra é de R$ 16,3 milhões.



O projeto inclui nove salas de aula climatizadas, quadra coberta, laboratórios de informática e ciências, biblioteca, auditório, banheiros adaptados a PcD e refeitório.

Empresas de engenharia interessadas em participar do processo licitatório tem até as 10h do dia 13 de agosto para submeter propostas. O edital completo e os detalhes para a participação no certame estão disponíveis no site www.compras.gov.br.

