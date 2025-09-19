Sex, 19 de Setembro

Intercâmbio

Alunos de Medicina da Fits, em Goiana, vão poder estagiar nos Estados Unidos

Durante seis semanas, os estudantes em etapa de internato vão vivenciar a prática em clínicas e hospitais da rede Cambrigde Health Alliance, em Boston

A Faculdade Tiradentes também atua em parceria com a gestão pública em ações nas comunidades

A partir do próximo ano, alunos do curso de Medicina da Faculdade Tiradentes (Fits) , em Goiana, vão poder ampliar os conhecimentos fora do país e realizar estágio em clínicas e hospitais em Boston, nos Estados Unidos. Uma visita técnica da representante da Cambridge Health Alliance (CHA), nesta quinta-feira (18), à instituição de ensino na Zona da Mata, veio selar e estreitar ainda mais esse intercâmbio de conhecimento e de boas práticas em atenção primária à saúde, utilizadas no Brasil e nos Estados Unidos.

Kirsten Meisinger conversou com alunos e professores e apresentou as possibilidades. Por meio do Programa Clerkship for Medical Students, os estudantes de Medicina, em etapa de internato e selecionados por meio de edital, poderão vivenciar, durante seis semanas, a prática em unidades de saúde da rede CHA. Este programa existe desde 2022 e conta com 15 vagas anuais. A iniciativa já beneficiou 60 estudantes em quatro anos.

Kirsten Meisinger é médica, formada na Case Western Reserve University, com especialização em Medicina de Família e Mestrado em Ciência da Prestação de Cuidados de Saúde pela Dartmouth. É uma especialista internacional na transformação de sistemas de saúde e em modelos de cuidado centrados no paciente. Atualmente, atua como Diretora de Engajamento de Provedores e Diretora Médica Regional na Cambridge Health Alliance, além de ser docente na Harvard Medical School. Enquanto médica, Kirsten busca promover a transformação de sistemas de saúde em direção a um cuidado de valor e equidade, centrado no paciente.

Mais preparo para o mercado de trabalho
De acordo com o diretor-geral da Fits, Diogo Galvão, a visita de Kirsten Meisinger aproxima ainda mais a instituição de ensino em Goiana e o sistema de saúde público e acadêmico, localizado na região metropolitana norte de Boston, Massachusetts. “São mais aprendizados que conquistamos para nossos alunos se prepararem ainda mais para o mercado de trabalho”, disse. No mundo, apenas três instituições têm parceria com o Cambridge e a Universidade Tiradentes (Unit), do Grupo Tiradentes, é uma delas. E agora, a Fits.

Parceria
Desde 2020, existe essa parceria com a Universidade Tiradentes (Unit), que também integra o Grupo Tiradentes, assim como a Fits. Entre 2022 e 2025, a UNIT-SE já contou com a visita de mais de dez profissionais estadunidenses a Aracaju para visitas técnicas, minicursos, palestras e compartilhamento de práticas acadêmicas.

Interiorização da saúde
Em Goiana, além de preparar novos profissionais de saúde para o interior e Região Metropolitana, a Faculdade Tiradentes (Fits) já tem atuado em parceria com a gestão pública para realizar ações preventivas e educativas nas comunidades, campanhas sociais, disponibilidade de estudantes para a prática da Medicina no atendimento ao público e melhoria na infraestrutura. Em quatro anos, desde que foi instalada na cidade, a Fits já realizou contrapartida de R$4,2 milhões na capacitação dos profissionais de saúde, aquisição de equipamentos, construção e reforma da estrutura dos serviços e de unidades de saúde do município. A intenção é integrar o ensino e a rede de atenção à saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) e fortalecer o Programa de Saúde da Família e Medicina da Família e Comunidade.

