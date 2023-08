Aproximadamente 60 mil raios caíram em PE, em 2023; veja a importância da manutenção em para-raios

A- A+

O Estado de Pernambuco foi atingido por, aproximadamente, 60 mil descargas atmosféricas, somente no primeiro semestre de 2023. Os dados são do Climatempo e da Neoenergia Pernambuco. Os raios foram responsáveis por cerca de 8,7 mil quedas de energia durante o mesmo período.



Além de provocar perturbações no sistema elétrico da distribuidora, a manifestação mais violenta da natureza pode comprometer as instalações elétricas das residências. Segundo o Sindicato da Habitação (SECOVI – PE) há em torno de oito mil condomínios no Estado.



Para direcionar as descargas elétricas atmosféricas para o solo são utilizados os para-raios. Ele é um dispositivo composto por uma haste metálica de cobre, alumínio, aço inoxidável ou aço galvanizado e cabos de pequena resistência elétrica.

O para-raios é colocado no topo de prédios para protegê-los do impacto do efeito das descargas elétricas atmosféricas. A procura por manutenção dessa ordem de equipamentos em prédios tem aumentado consideravelmente, nos últimos meses. O serviço de inspeção e manutenção devem ocorrer anualmente, ou antes disso caso haja suspeita de danos devido a quedas de raios. O consultor condominial, Roberto Fagundes faz um alerta acerca dos seguros prediais.



“É importantíssimo saber que os seguros prediais cobrem queima de equipamentos, elevadores, entre outros, atingidos por raios. Mas, para isso, eles exigem que a manutenção anual esteja em dia, ou seja, não basta ter o seguro, é preciso ter o laudo e a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica registrada no CREA) para validar a cobertura do seguro”, afirma.



Ele acrescenta ainda que empresa encarregada da inspeção e manutenção é obrigada a fornecer um laudo de inspeção que inclui informações técnicas e o resultado da avaliação, seja aprovado ou não. Esse documento deve fazer parte do plano de manutenção obrigatória do condomínio e estar acessível a todos os moradores.



A medida de proteção para a queda de raios recebe o nome de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA). Ele tem por objetivo principal evitar a incidência direta de raios na estrutura a ser protegida. A norma de instalação de SPDA é regulada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), através da NBR 5419, que tem o objetivo de minimizar incêndios, explosões, danos materiais e risco de morte de pessoas e animais pelos efeitos das descargas elétricas.



“São realizados a inspeção, manutenção e laudos, inclusive que são obrigatórios para obtenção do atestado de regularidade do Corpo de Bombeiros dos condomínios e empresas. Esse procedimento é adotado para prédios, empresas, hospitais ou qualquer outra edificação com o para-raios”, explica Fagundes.

O que fazer em caso de prejuízos?

Ao enfrentar prejuízos decorrentes de raios, a pessoa deve contatar o síndico do condomínio, que deve então iniciar o processo de acionar a seguradora do condomínio. Um perito da seguradora avaliará a situação, levando em consideração a conformidade técnica da estrutura e a manutenção em dia do para-raios. Com base nessa análise, a seguradora determinará se a indenização é aplicável ou não.

Entenda a força de um raio

Em uma fração de segundo, um raio pode produzir uma carga de energia altíssima. Dura em média meio segundo e, em alguns casos, resulta em consequências fatais.

A intensidade típica de um raio é de 30 mil ampères, para se ter uma ideia, isto corresponde a cerca de mil vezes a intensidade de um chuveiro elétrico, mas essa intensidade pode variar de 2 mil a 200 mil ampères!

