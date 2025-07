A- A+

SEGURANÇA Assaltos a ônibus têm queda na Região Metropolitana do Recife Em junho de 2024, a capital pernambucana registrou 23 casos de assaltos a ônibus enquanto no mesmo período em 2025 contabilizou 16 casos

Pernambuco fechou junho com queda no número de assaltos a ônibus na Região Metropolitana do Recife. Segundo dados estatísticos da Secretaria de Defesa Social (SDS), o mês passado apresentou o melhor resultado dos últimos 32 meses, com uma redução de 35,9% no comparativo com o ano anterior. Foram registrados 25 casos, contra 39 casos no mesmo período de 2024.





Um dos destaques foi o Recife, que registrou queda de 30% nas ocorrências dentro do sistema de transporte coletivo. A capital pernambucana saiu de 23 casos em junho de 2024 para 16 em junho 2025. Em Igarassu, por sua vez, não foi registrada nenhuma ocorrência de assalto a ônibus no período, enquanto no ano passado houve dois casos, uma redução de 100% no comparativo entre os dois anos. Na cidade de Paulista, a queda chegou a 83,3% (saindo de 6 casos em 2024 para 1 em 2025). Em Olinda, o índice foi de 14,3%.

Operação

Nos seis primeiros meses deste ano, a Polícia Militar realizou, no âmbito da Operação Transporte Seguro, 21.705 abordagens a veículos, revista a 276.895 pessoas, 641 prisões, apreensão de 80 armas brancas e de 5 armas de fogo, além de apreensão de entorpecentes. Já a Polícia Civil de Pernambuco efetuou no mesmo período 12 prisões, além de instaurar 181 procedimentos de roubos a ônibus, dentre eles 169 inquéritos policiais, dos quais 55 foram remetidos à Justiça.

“Fechamos o mês de junho de 2025 com um excelente resultado e fazemos uma projeção de seguirmos reduzindo os números até o final do ano, com a continuidade das ações desencadeadas”, pontuou o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho.

Veja também