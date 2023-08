A- A+

TRANSPORTE Audiência pública debate situação do Metrô do Recife Estudo deverá avaliar necessidade de investimento no sistema metroviário

Após a vistoria realizada na manhã desta segunda-feira (21), a comitiva de parlamentares que está presente na capital pernambucana para avaliar o estado do sistema metroviário do Recife participou de uma audiência pública para discutir o caso.

Realizado na Unicap, o encontro contou com mediação do senador Humberto Costa e do deputado federal Túlio Gadêlha. Também estiveram presentes os deputados estaduais Dani Portela, João Paulo e Rosa Amorim, além da vereadora do Recife, Liana Cirne.

A audiência foi realizada para avaliar, em conjunto com trabalhadores do metrô e especialistas, a situação do transporte público.

“Ficamos muito impactados com o que vimos. A situação é terrível. Observamos um sucateamento aprofundado dos equipamentos, além de problemas relacionados ao conforto da população e das condições de segurança”, afirmou o senador Humberto Costa.

De acordo com o parlamentar, a avaliação é que um aporte para a recuperação do sistema necessita ser efetuado. “Saímos daqui com a visão de que é urgente um investimento expressivo de recursos para evitar a continuidade do sucateamento e começarmos a melhorar a qualidade do atendimento que é prestado à população” completou.

A visão é compartilhada com o deputado federal Túlio Gadêlha. Agora, a expectativa é por um estudo aprofundado que detalhe o investimento necessário.

“Estamos em processo de escuta para fazermos um cálculo de quanto se precisa. O Metrô do Recife vem sendo negligenciado há muitos anos. Vamos discutir o custo e levaremos isso até o Governo Federal, contando com o presidente Lula para que tenhamos a requalificação do equipamento”, observou o deputado.

No último dia 11 deste mês o Metrô do Recife foi anunciado entre os sistemas metroferroviários do país que fazem parte do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Com a inclusão, R$ 4 milhões foram liberados pelo Governo Federal para a realização de um estudo de requalificação do sistema.

Segundo o Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (Sindmetro-PE), cerca de R$ 1,5 bilhão é necessário para viabilizar a recuperação total.

