Avenida Doutor José Rufino terá nova sinalização; obras começam a partir desta quinta

Trecho da Avenida Doutor José Rufino, no Barro, passará por novas obras de infraestrutura viária e uma mudança de circulação a partir desta quinta-feira (31). A modificação acontece nos acessos entre a avenida e a BR-101 e sobre o viaduto que atravessa a rodovia federal.

As mudanças contemplam a implantação de nova sinalização, semáforos, travessias de pedestres, ilhas de proteção, melhoria no sistema de drenagem e a criação de uma mão inglesa.

A intervenção viária que acontece sobre o viaduto transforma a trajetória sob o equipamento na chamada mão inglesa. O trecho será coordenado por semáforos e sinalizações verticais e horizontais.

O condutor que estiver acessando o viaduto da Avenida José Rufino no sentido Barro-Tejipió, seguirá pela pista da esquerda, já quem vier no sentido Tejipió-Barro deverá seguir pela pista inversa. A mudança aumenta a eficiência do tráfego e promove a redução do conflito no acesso às alças da BR-101.

O novo projeto da via tem como objetivo beneficiar a população do entorno e os motoristas que trafegam pelo local. Segundo a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), a implementação será realizada junto com a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (EMLURB).

As obras de pavimentação, drenagem e passeios, na Avenida Doutor José Rufino tiveram investimentos de mais de R$ 1 milhão. No projeto foram contempladas a implantação de nova sinalização, semáforos, travessias de pedestres, ilhas de proteção e melhoria no sistema de drenagem local.

Agentes e orientadores da CTTU, durante o período de adaptação, estarão no local organizando o trânsito. Em caso de dúvidas, a população pode acionar o órgão pelo teleatendimento gratuito e 24h no número 0800.081.1078.



