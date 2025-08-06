A- A+

VALORIZAÇÃO Bairro do Recife: embutimento de fiação promete modernizar paisagem e melhorar infraestrutura Governo de Pernambuco anunciou, no dia 29 de julho, o investimento de mais de R$ 300 milhões para o embutimento da fiação elétrica no Bairro

Um novo céu para uma das áreas mais bonitas da capital pernambucana. Com o objetivo modernizar a paisagem urbana e contribuir para preservação do patrimônio histórico, além da valorização do potencial turístico e econômico, o Governo de Pernambuco anunciou, no dia 29 de julho, o investimento de mais de R$ 300 milhões para o embutimento da fiação elétrica no Bairro do Recife, uma iniciativa realizada em parceria com a Neoenergia que beneficia todos que trabalham, estudam ou circulam pelo local.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Guilherme Cavalcanti, os benefícios vão muito além do turismo, visto que as repercussões positivas terão reflexos diretos no aumento da qualidade da infraestrutura da região.

Para ele, o embutimento vai aumentar a segurança elétrica, com novas caixas de manobra, tornando ainda mais seguro e estável para as empresas do bairro. A mesma lógica vale para as empresas de telecomunicações, que também terão a fiação embutida.

“Não vai ter mais risco de cair uma árvore, acidente envolvendo fios ou cabo se romper e ter a suspensão do serviço. O embutimento aumenta a qualidade da infraestrutura urbana do bairro, que é sede de instituições públicas, bancos, do Porto Digital, que precisa dessa robustez, tanto de energia quanto de telecomunicações”, afirmou o secretário.

O embutimento da fiação será feito de forma gradual, sem que haja risco de interrupção de serviço. Segundo o secretário, o plano operacional da obra está sendo construído.

“Tivemos uma primeira reunião e decidimos só anunciar a data do início da obra após alinhar a convergência de projetos, que envolve outros atores, o próprio município vai ter que participar também dessa articulação. Essa é uma obra que pode chegar até 30 meses na parte de execução, mas será entregue por lotes parciais, ou seja, a gente vai conquistando a obra pedaço a pedaço”, explicou o secretário.

Comerciante

Cartão postal da capital pernambucana, o Bairro do Recife também é conhecido por abrigar vários bares e restaurantes. O projeto de embutimento da fiação elétrica animou os empresários do setor, a exemplo da empresária Beth Lima, que conduz o restaurante O Poeta há quase três décadas, na avenida Rio Branco. Ela afirma que a notícia é a realização de um sonho antigo: “lava a alma”.

“Nós, que vivemos o dia a dia do Bairro do Recife, sempre exaltamos sua beleza única, casarões e história. Mas, ao mesmo tempo, convivemos com um emaranhado de fios e postes que agridem essa paisagem. Essa é a promessa de que poderemos trabalhar com mais segurança e beleza no nosso bairro”, contou Beth Lima.

Tecnologia

Quem também recebeu o anúncio com otimismo foi o Sindicato das Empresas de Processamento de Dados do Estado de Pernambuco (Seprope). Segundo a entidade, esta é uma demanda estruturante e histórica para o setor, que há décadas fomenta no bairro um dos mais importantes ecossistemas de tecnologia e inovação do Brasil, o Porto Digital.

“A nova rede subterrânea não só resolve uma deficiência crônica, mas também abre caminho para uma malha de fibra óptica mais robusta e protegida. Este é um passo fundamental para consolidar o Porto Digital como um polo tecnológico de vanguarda, qualificando nosso ambiente de negócios e fortalecendo nossa capacidade de atrair investimentos e reter os melhores talentos”, conta o presidente do Seprope, Gerino Xavier.

Veja também