Banco de Leite do Hospital Barão de Lucena recebe Menção Honrosa por apoio ao Rio Grande do Sul

O Hospital Barão de Lucena (HBL), por meio do Banco de Leite Humano Enfermeira Tereza Cristina de Andrade, recebeu uma Menção Honrosa da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano (rBLH).

A homenagem foi devido ao papel fundamental na formação de estoque estratégico de leite humano durante a emergência sanitária nas UTIs Neonatais do Rio Grande do Sul, em meio às enchentes ocorridas entre abril e maio de 2024.

“O reconhecimento reforça o trabalho sério e comprometido que nossa equipe desenvolve diariamente. Atuar de forma solidária e rápida, diante de uma emergência dessa magnitude, reafirma nosso compromisso com a vida e com a missão do SUS”, destacou o diretor do HBL, Genes Cavalcanti.

Em 2024, foram distribuídos 8.503,4 litros de leite humano em Pernambuco.

Agosto é o mês de incentivo ao aleitamento materno. Além do HBL, Pernambuco possui uma ampla rede de serviços especializados onde se pode doar.

Doação

O estado conta com 11 Bancos de Leite Humano, entre eles os localizados no Hospital Dom Malan, Hospital Agamenon Magalhães, Hospital Barão de Lucena, CISAM/UPE – AME, Hospital das Clínicas de Pernambuco e Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP), que também abriga um Centro de Incentivo ao Aleitamento Materno.

Além disso, há três Postos de Coleta de Leite Humano, situados na Policlínica e Maternidade Prof. Arnaldo Marques e no Hospital Guararapes, facilitando o acesso da população a esses serviços.

O estado também dispõe de 24 Salas de Apoio à Amamentação, distribuídas em diversas instituições e hospitais, como a Faculdade ASCES, Hospital Memorial Guararapes, Hospital Dom Malan, Hospital Agamenon Magalhães, Hospital das Clínicas da UFPE, IMIP, entre outros.

IHAC

Por fim, o programa Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) reúne 13 unidades hospitalares que são referência em qualidade e humanização no atendimento durante a gestação, o parto, o nascimento e o período neonatal precoce, com ênfase na proteção, promoção e apoio ao aleitamento materno.



Entre essas unidades estão o Hospital e Maternidade Santa Maria, Hospital Dom Malan, Hospital das Clínicas, Hospital Agamenon Magalhães, IMIP, Centro Integrado de Saúde Amauri de Medeiros (CISAM), APAMI de Vitória de Santo Antão, Policlínica, entre outros.

