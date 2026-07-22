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Eleições 2026 Campanha leva informação sobre voto em trânsito aos nove estados do Nordeste Mobilização regional tem como objetivo divulgação serviços de utilidade pública à população para que mais eleitores possam exercer o direito ao voto mesmo estando fora do município onde estão inscritos

A campanha "Meu Voto em Trânsito" busca aumentar o conhecimento dos eleitores a respeito do voto em trânsito para as Eleições 2026.

O direito garantido pela Justiça Eleitoral permite ao eleitor participar das eleições mesmo estando fora do município onde possui domicílio eleitoral.

A iniciativa, que tem como instituições parceiras o Centro de Desenvolvimento Ecológico Sabiá e Aurora Lab, promoverá uma mobilização nos nove estados da região do Nordeste para levar informação de utilidade pública à população.

A região foi escolhida por concentrar cerca de um quarto do eleitorado brasileiro e apresentar grande circulação de pessoas entre seus estados ao longo do ano.



O pedido para o voto em trânsito poderá ser realizado até 20 de agosto.

A campanha tem como planejamento a divulgação de conteúdos de utilidade pública, entrevistas, participação em programas de rádio e televisão, podcasts, ações presenciais em espaços de grande circulação, além da distribuição de materiais educativos e conteúdos digitais voltados à população.

De acordo com a diretora de Estratégia e Aurora Lab, Bruna Galvão, garantir que a informação chegue aos eleitores é tão importante quanto a própria existência do direito.

"Nossa mobilização existe justamente para evitar que alguém deixe de votar nas eleições de 2026 por falta de informação", afirmou.

Neste ano, os eleitores poderão solicitar o voto em trânsito de forma totalmente online, pelo site do TSE. "É rápido, simples e dá para fazer até pelo celular", complettou Bruna Galvão.

Na visão da coordenadora executiva do Centro Sabiá, Maria Cristina Aureliano, esse será um serviço de utilidade pública.

"Muita gente ainda não sabe que pode votar e exercer sua cidadania mesmo estando fora de seu domicílio eleitoral. E, aqui no Nordeste, há muitas pessoas trabalhando e estudando em outras cidades e estados. É fundamental que essa informação chegue rapidamente à população, pois o prazo é curto para que eleitoras e eleitores possam transferir provisoriamente seu local de votação para esta eleição", disse.

Durante toda a campanha, a população terá acesso a conteúdos explicativos sobre quem pode solicitar o voto em trânsito, quais documentos são necessários, onde realizar o pedido, quais cargos poderão ser votados e quais são os prazos definidos pela Justiça Eleitoral.

Uma das fontes de informação é a página meuvotoemtransito.com.br para saber mais informações sobre os critérios para habilitar o voto em trânsito e ainda tirar dúvidas com uma assistente virtual e entender se o voto em trânsito se aplica e como solicitar.

Com informações de assessoria

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