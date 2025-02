Carnaval 2025: fevereiro abre alas para prévias. Veja preparativos de blocos tradicionais

A- A+

A menos de um mês do Carnaval, a expectativa pelas prévias ganha força nas cidades do Recife e de Olinda. Mas o folião que está ansioso pela Festa de Momo, que se inicia neste mês, pode começar a aproveitar os festejos que tomam conta das cidades-irmãs.

A Folha Mais deste fim de semana destaca as prévias que ocorrem em fevereiro, além de mostrar novidades e expectativa dos integrantes de blocos importantes do Carnaval das duas cidades. A programação completa pode ser conferida aqui.

Entre elas, o aguardado Arrastão do Frevo, que celebrará o aniversário de 93 anos do Homem da Meia-Noite neste domingo, às 16h, no Bairro do Recife.

A cebebração terá a presença dos homenageados do Calunga em 2025: o compositor Getúlio Cavalcanti e os blocos líricos Batutas de São José, Bloco da Saudade, Bloco das Flores e Flor da Lira. Também participam do evento o Coral Edgard Moraes e a Orquestra de Pau e Corda.

"Foi uma surpresa para nós. Uma agremiação tão importante, um ícone do nosso carnaval. Sermos homenageados foi gratificante e nos incentiva ainda mais a ter um trabalho mais árduo pela nossa cultura", celebrou a presidenta do tradicional Bloco da Saudade, Izabel Bezerra.

De acordo com o presidente do Homem da Meia-Noite, Adilson Correia Neto, a expectativa é que 60 mil foliões participem do Arrastão, que receberá o Calunga no Marco Zero, após a sua passagem pelo Catamaran, seguindo para o Museu Paço do Frevo, na Praça do Arsenal.

"Esse ano o nosso desfile será no Recife, em referência aos nossos homenageados, os blocos líricos, por exemplo. O berço deles é no Recife. Vamos fazer um grande cortejo, saindo do Catamaran, às 16h. Depois que chegarmos ao Paço do Frevo, teremos o corte do nosso bolo gigante e, ao final, receberemos a roupa do Carnaval 2025", detalha Adilson.

Homem da Meia-Noite celebra 93 anos no Arrastão do Frevo Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Na capital pernambucana, o bloco "A La Ursa Quer Dinheiro" vai às ruas na próxima quinta-feira, às 16h, na Avenida Rio Branco. O verde também vai tomar conta da Praça Maciel Pinheiro, no bairro da Boa Vista, com a famosa prévia Amantes de Glória, que se concentra no dia 15 de fevereiro, às 16h.

Em Olinda, o anseio está voltado para as prévias dos tradicionais blocos locais. Entre elas, a saída às ruas do Eu Acho é Pouco, Cariri Olindense e Elefante de Olinda.

O Cariri Olindense, que completa 104 anos, celebrará o seu aniversário no dia 15 de fevereiro, às 16h, na sede da agremiação, no bairro de Guadalupe.

Com o tema "A força feminina que rege não só os quatro dias de folia, mas todos os dias guardados pela Marim dos Caetés", a troça carnavalesca será regida, pela primeira vez, por uma mulher, Cláudia Maria da Silva.

Cariri Olindense Foto: Anderson Stevens/Folha de Pernambuco

Também no dia 15 de fevereiro, às 17h, o Trote do Elefante vai às ruas da cidade, mantendo a tradição que já dura mais de 70 anos. A concentração acontece na Praça do Jacaré, no bairro do Varadouro.

Para o Carnaval deste ano, a agremiação fará homenagem a Capiba. Em 2024, o artista, um dos maiores da história do frevo, completaria 120 anos.

"No Carnaval de 2025 a gente vai vir com o tema em homenagem a Capiba e fazendo esse resgate, que é uma referência para todo mundo que ama o frevo, que faz o frevo, que é carnavalesco, compositor, músico. Ele é um dos maiores baloartes do nosso carnaval", afirmou o Célio Gouveia, diretor do bloco.

Trote do Elefante celebrará o aniversário do Elefante de Olinda Foto: Hugo Muniz/Elefante de Olinda

Trote do Elefante vai às ruas há 70 anos

Não é possível definir uma data exata para a criação do trote, mas é certo que a festividade faz parte do calendário de prévias que desfilam nas ruas de Olinda há pelo menos 70 anos.

A tradição surgiu com o intuito de unir o desfile do bloco à descontração dos foliões, que costumavam utilizar fantasias luxuosas durante os cortejos da Festa de Momo.

"O Trote do Elefante surgiu, historicamente, desde o início do clube. O Elefante foi fundado em 1952 e, lá para os anos de 1953, 1954, começou a ter o Trote do Elefante. É como se fosse uma brincadeira, sem esse luxo, em que as pessoas iam com fantasias bem simples e com placas de provocação e protesto", explica Célio Gouveia.

Trote do Elefante em 1955 Foto: Acervo Elefante de Olinda/Cortesia

O protesto fazia parte da histórica rivalidade entre o Elefante de Olinda e o bloco Pitombeira dos Quatro Cantos, que ganhava as ruas no período carnavalesco.

Existia uma rivalidade entre Pitombeira e Elefante, que permanece até hoje, mas antigamente era mais aflorada.

O cortejo, que antecede o Carnaval, dá continuidade à tradição de um dos mais históricos blocos de Pernambuco e celebra, em 2025, os 73 anos do Elefante de Olinda.

Cariri Olindense

Criada no município de Arcoverde, a primeira presidenta da troça, Cláudia Maria da Silva, descobriu a paixão pela Festa de Momo após se mudar para Olinda. Na juventude, fez amizade com as filhas do presidente do bloco.

"Eu tinha bem menos que 20 anos quando eu comecei a desfilar. Essa paixão pelo carnaval foi desenvolvida aqui. Mesmo com pais que não gostavam [de Carnaval], a gente vai crescendo, vai gostando, vai tomando sintoma e aí ninguém segura", afirma.

Aos 64 anos, Cláudia Maria da Silva, mulher negra, reflete o mote escolhido para o desfile do Cariri.

"Tem sido muito desafiador, tem que ter vontade mesmo. É uma coisa muito importante para nós mulheres. É muito gratificante. Isso é dizer e mostrar para as pessoas, não só para as mulheres, mas para os homens também, que nós mulheres somos a maioria e podemos fazer história, estar onde a gente quiser estar", declara.

Cláudia Maria da Silva cultivou o desejo de se candidatar à presidência de umas agremiações mais tradicionais do carnaval pernambucano: o Cariri Olindense Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Em seu primeiro carnaval como presidenta, Cláudia reforça que a folia já começa no dia 15 de fevereiro e, em seu primeiro mandato, tem como desejo muito frevo, união e respeito.

"As pessoas podem esperar uma grande festa. Portas abertas, vamos ter música na sede e depois vamos às ruas, com a orquestra Henrique Dias e muito frevo. Espero que brinquem com muito amor, com muita paz, respeitando todos que se vem, não importa quem seja", reforça.

