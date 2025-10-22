A- A+

premiação CaruaruPrev conquista 3º lugar nacional no Prêmio de Boas Práticas de Gestão Previdenciária Instituto também conquistou o primeiro lugar estadual em ações previdenciárias em Pernambuco

Nesta segunda-feira (20), a Associação Nacional de Entidades de Previdência de Estados e Municípios (Aneprem) divulgou o resultado do 16º Prêmio Nacional de Boas Práticas de Gestão Previdenciária, selecionando o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Caruaru (CaruaruPrev) como o 1º lugar em Pernambuco e, pela primeira vez, na 3ª posição no ranking nacional, na categoria médio porte.

O prêmio é concedido como reconhecimento a boas práticas de gestão previdenciária no sistema de seguro social, que garante formas de renda a trabalhadores e seus dependentes em situações como velhice, invalidez, doença, maternidade, morte e reclusão.

A presidente do CaruaruPrev, Fernanda Melo, comemora a conquista inédita para Caruaru, que vem também como representação para todo o Agreste do estado.

“Esse reconhecimento reafirma o compromisso da nossa equipe com a eficiência, a responsabilidade e o compromisso na gestão dos recursos públicos. Seguimos firmes, fazendo de Caruaru referência em previdência e em boa governança para todo o Brasil. Essa vitória é fruto do trabalho sério e dedicado de toda a equipe, e da confiança e parceria do prefeito Rodrigo Pinheiro e da vice Dayse Silva, que acreditam em uma gestão pública que cuida de pessoas e do futuro delas”, declarou.

