Alerta Cemit reforça alerta para banho de mar seguro no 7 de Setembro Órgãos estaduais orientam banhistas e ampliam operação de prevenção no litoral pernambucano

Com a chegada do feriado da Independência, no próximo dia 7 de setembro, aumenta o movimento nas praias de Pernambuco. O Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit) e o Corpo de Bombeiros reforçam as orientações para garantir a segurança de banhistas e reduzir riscos de afogamentos e ataques de tubarão.

A data marca a chamada “Abertura do Verão”, quando o número de visitantes cresce em todo o litoral. Neste ano, o período coincide com a lua cheia, que causa maior variação das marés, elevando a necessidade de atenção.

Recomendações de segurança

As principais orientações incluem evitar banho de mar em maré alta, em águas turvas ou abertas, após consumo de álcool e nos horários de maior atividade dos tubarões (amanhecer e entardecer). Também não é indicado entrar sozinho no mar, usar objetos brilhantes ou entrar com sangramentos. O trecho mais crítico vai da Praia do Farol, em Olinda, até a Praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho.

Para reforçar a segurança, o Corpo de Bombeiros amplia a Operação Praia Segura, com 17 postos de guarda-vidas em funcionamento nos finais de semana e feriados, além de motos aquáticas, botes infláveis e apoio aéreo do Grupamento Tático Aéreo (GTA).

Segundo o Cemit, Pernambuco completou dois anos e meio sem incidentes com tubarão na Região Metropolitana do Recife. O resultado é fruto de investimentos de R$ 4,4 milhões em pesquisas, equipamentos, sinalização, educação ambiental e substituição das 150 placas de alerta. O secretário estadual de Meio Ambiente, Daniel Coelho, destacou o compromisso da gestão da governadora Raquel Lyra com a segurança aquática.

Tábua de marés do dia 7 de setembro

03h21 – 2,48m (maré alta)

09h40 – 0,08m (maré baixa)

15h46 – 2,39m (maré alta)

21h53 – 0,15m (maré baixa)

Com informações da assessoria

