Cemit reforça alerta para banho de mar seguro no 7 de Setembro
Órgãos estaduais orientam banhistas e ampliam operação de prevenção no litoral pernambucano
Com a chegada do feriado da Independência, no próximo dia 7 de setembro, aumenta o movimento nas praias de Pernambuco. O Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit) e o Corpo de Bombeiros reforçam as orientações para garantir a segurança de banhistas e reduzir riscos de afogamentos e ataques de tubarão.
Leia também
• Inscrições para 58 vagas temporárias do IBGE terminam na próxima quarta (10); saiba como participar
• Emplacamento de veículos acumula melhor resultado desde 2014
A data marca a chamada “Abertura do Verão”, quando o número de visitantes cresce em todo o litoral. Neste ano, o período coincide com a lua cheia, que causa maior variação das marés, elevando a necessidade de atenção.
Recomendações de segurança
As principais orientações incluem evitar banho de mar em maré alta, em águas turvas ou abertas, após consumo de álcool e nos horários de maior atividade dos tubarões (amanhecer e entardecer). Também não é indicado entrar sozinho no mar, usar objetos brilhantes ou entrar com sangramentos. O trecho mais crítico vai da Praia do Farol, em Olinda, até a Praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho.
Para reforçar a segurança, o Corpo de Bombeiros amplia a Operação Praia Segura, com 17 postos de guarda-vidas em funcionamento nos finais de semana e feriados, além de motos aquáticas, botes infláveis e apoio aéreo do Grupamento Tático Aéreo (GTA).
Segundo o Cemit, Pernambuco completou dois anos e meio sem incidentes com tubarão na Região Metropolitana do Recife. O resultado é fruto de investimentos de R$ 4,4 milhões em pesquisas, equipamentos, sinalização, educação ambiental e substituição das 150 placas de alerta. O secretário estadual de Meio Ambiente, Daniel Coelho, destacou o compromisso da gestão da governadora Raquel Lyra com a segurança aquática.
Tábua de marés do dia 7 de setembro
03h21 – 2,48m (maré alta)
09h40 – 0,08m (maré baixa)
15h46 – 2,39m (maré alta)
21h53 – 0,15m (maré baixa)
Com informações da assessoria