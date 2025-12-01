Seg, 01 de Dezembro

ufrpe

Seleção para colégio técnico da UFRPE está com inscrições abertas até quarta (3)

Processo seletivo será feito por meio de sorteio público

Colégio Agrícola Dom Agostinho Ikas (Codai) em São Lourenço da MataColégio Agrícola Dom Agostinho Ikas (Codai) em São Lourenço da Mata - Foto: Divulgação/UFRPE

O Colégio Agrícola Dom Agostinho Ikas da UFRPE (Codai) está com inscrições abertas para preencher 360 vagas de Ensino Médio, Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio e Técnico em Administração, Agropecuária e Alimentos.

As inscrições são gratuitas e os interessados devem realizá-las exclusivamente por meio do formulário até a próxima quarta-feira (3). 

A seleção será feita por meio de sorteio público, que ocorrerá no dia 12 de dezembro, às 14h, com transmissão ao vivo pelo canal oficial do Codai. Para acessar o edital e obter outras informações, os interessados podem consultar o site.

Dúvidas sobre o processo de seleção devem ser encaminhadas para o e-mail: [email protected].

