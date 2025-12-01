A- A+

ufrpe Seleção para colégio técnico da UFRPE está com inscrições abertas até quarta (3) Processo seletivo será feito por meio de sorteio público

O Colégio Agrícola Dom Agostinho Ikas da UFRPE (Codai) está com inscrições abertas para preencher 360 vagas de Ensino Médio, Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio e Técnico em Administração, Agropecuária e Alimentos.

As inscrições são gratuitas e os interessados devem realizá-las exclusivamente por meio do formulário até a próxima quarta-feira (3).

A seleção será feita por meio de sorteio público, que ocorrerá no dia 12 de dezembro, às 14h, com transmissão ao vivo pelo canal oficial do Codai. Para acessar o edital e obter outras informações, os interessados podem consultar o site.

Dúvidas sobre o processo de seleção devem ser encaminhadas para o e-mail: [email protected].

