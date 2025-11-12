A- A+

Compesa inicia perfuração de novo poço em Paulista Iniciativa é parte de um investimento de mais de R$ 100 milhões na Região Metropolitana

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) deu início à perfuração de um novo poço profundo no bairro do Janga, em Paulista.

O equipamento, localizado na rua Manoel Aquino, conta com vazão estimada em 25 litros por segundo e tem previsão de conclusão para janeiro do próximo ano.

Com investimento de R$ 2,1 milhões, o novo poço vai beneficiar cerca de 10 mil moradores do bairro. A iniciativa faz parte do Programa de Perfuração de Poços da Região Metropolitana do Recife (RMR), que tem um investimento total de R$ 100 milhões do Programa Águas de Pernambuco, do Governo do Estado.

“O poço do Janga é uma importante ação dentro do nosso programa de ampliação do sistema produtor da Região Metropolitana. Esses investimentos reforçam o compromisso da governadora Raquel Lyra e da Compesa em oferecer mais segurança hídrica para a população”, disse o presidente da Compesa, Douglas Nóbrega.

O Programa de Perfuração de Poços da RMR contempla 35 poços, com incremento total de 745 litros por segundo de vazão, beneficiando aproximadamente 425 mil habitantes.

Atualmente, 11 poços estão em execução na Região Metropolitana, incluindo o do Janga. Desses, três estão em Olinda e dois no Recife, ambos com com conclusão prevista até o final de 2025, e cinco em Goiana, com término previsto para o início de 2026.

Outros 16 poços estão com perfuração programada para iniciar nos próximos meses, sendo cinco em Igarassu, um no Recife, três em Paulista e seis em Olinda.

