Complexo Viário de Suape recebe manutenção de pavimento nas PE-009 e VPE-034

Localizadas no Complexo Viário de Suape, as rodovias PE-009 e VPE-034, que levam até Nossa Senhora do Ó e Porto de Galinhas, em Ipojuca, recebem neste mês um trabalho de regularização do asfalto.



O serviço, que é realizado pela Concessionária Rota do Atlântico, administrada pelo Grupo Monte Rodovias, deverá ser finalizado em dezembro deste ano.

De acordo com a concessionária, as obras deverão aumentar a trafegabilidade e a segurança das vias. Para a realização das atividades, foram implantados desvios nos locais onde as equipes estão operando.

As mudanças no tráfego são realizadas por etapas e indicadas com o auxílio de cones e barreiras reflexivas. Dessa forma, é importante que os condutores estejam atentos ao circular pela via.

Os trechos contam com Serviço de Auxílio ao Usuário (SAU), com apoio mecânico, reboque e atendimento pré-hospitalar, que pode ser acionado 24h pelo telefone gratuito: 0800.031.0009.

