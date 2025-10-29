Conselho Nacional do Ministério Público promove evento no Recife

A- A+

O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) promoverá um evento no Recife que debaterá o combate à corrupção e à impunidade, a infiltração de organizações criminosas na administração pública, recuperação de receitas tributárias sonegadas e uma série de questões relacionadas ao patrimônio público.

A ação ocorrerá até quinta-feira (30), durante o 2º Congresso de Defesa da Integridade CNMP. O evento, que reunirá Promotores e Procuradores de Justiça, auditores e controladores de contas de instituições governamentais, teve início na terça (28) no auditório do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5), no Cais do Apolo.

A programção segue no Centro Cultural Rossini Alves Couto do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), na Avenida Visconde de Suassuna, no centro da capital, e abriga as atividades dos outros dois dias.

“O nosso objetivo é consolidar um espaço de diálogo entre a academia e a prática institucional em relação à defesa da probidade em todas as suas searas, em especial no enfrentamento da corrupção e de outros crimes correlatos”, explicou Cíntia Brunetta, conselheira do CNMP.

Entre os palestrantess, estão os auditores federais de controle externo Luciano Cássio de Souza e Jackson Luiz Araújo Souza, do Tribunal de Contas da União (TCU).

Na manhã de quinta-feira (30) eles abordarão o acordo entre o TCU e o CNMP de cooperação interinstitucional para promoção da integridade.

A parceria prevê o desenvolvimento de iniciativas em unidades do MP e em órgãos da administração pública para prevenção, detecção, punição e remediação de práticas de corrupção.

No mesmo dia, à tarde, o congresso receberá o secretário nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, Mário Sarrubbo, que abordará os desafios do combate às organizações criminosas, seguido da secretária de Integridade da Controladoria Geral da União (CGU), Patrícia Álvares de Azevedo Oliveira.

Por sua vez, ela debaterá os caminhos para a promoção da integridade no Judiciário, expondo recomendações da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e exemplos do Poder Executivo.

“A realização do congresso no Recife, numa parceria do CNMP com o MPPE, dá oportunidade para que membros e servidores do quadro do Ministério Público e de outros órgãos de controle externo possam trocar experiências, ter capacitação e atualização sobre temáticas tão caras à sociedade brasileira”, afirmou o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Pernambuco, José Paulo Xavier.

Interessados poderão confirmar presença através do link.





