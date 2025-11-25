A- A+

Região Metropolitana Dados de outubro apontam redução de casos de roubo dentro de ônibus na RMR Estatísticas oficiais da SDS afirmam que foram registradas 6 ocorrências no mês

Pernambuco registrou, em outubro, redução nos casos de roubo a ônibus na Região Metropolitana do Recife (RMR). De acordo com estatísticas oficiais da Secretaria de Defesa Social (SDS), o mês teve a maior redução de casos de toda a série histórica, desde 2011, com apenas 6 ocorrências.

A queda corresponde a um percentual de 83,8% a menos no número de registros, no comparativo com o mesmo mês do ano anterior, totalizando uma diferença de 31 casos. Considerando os municípios que compõem a RMR, os destaques foram, respectivamente: Jaboatão dos Guararapes e Paulista, que zeraram as ocorrências; e a Capital pernambucana (com menos 88%, reduzindo de 25 para 3 casos).

Consolidados pela Gerência de Análise e Estatística Criminal (GACE) da Secretaria de Defesa Social (SDS), os dados oficiais de investidas contra coletivos revelam também uma redução no acumulado do ano. Foram 315 registros no total, entre os meses de janeiro a outubro, contra 439 no ano anterior, uma variação de 28,24%.

Já nos últimos cinco meses, as ocorrências caíram para menos da metade no comparativo com o ano anterior, saindo de 249 casos de junho a outubro de 2024 para 109 neste ano, resultando em 140 casos a menos, uma diferença de 56,22%.

De acordo com a SDS, os resultados foram garantidos graças à execução de estratégias operacionais das forças de segurança, reforçada com a chegada dos novos policiais militares.

“Seguimos intensificando as ações operacionais de enfrentamento à violência no sistema de transporte coletivo, como a Operação Transporte Seguro, com patrulhamento e abordagens nos corredores de grande fluxo e terminais integrados, prevenindo e reprimindo os assaltos. Temos também a Força-Tarefa Coletivos, um colegiado baseado na integração das Operativas da SDS, que se reúne a cada 15 dias para discutir e traçar novas estratégias, de acordo com a análise do perfil das ocorrências. E não vamos descansar, mas continuar focados no combate aos roubos a ônibus, assegurando o direito de ir e vir da população”, afirmou o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho.

“É importante ressaltar que o apoio do Consórcio de Transporte Metropolitano, em parceria com empresas de ônibus, dos sindicatos e do Ministério Público, também têm contribuído para colhermos bons frutos. Dessa forma, a SDS reafirma a missão primordial das polícias em proteger o cidadão que utiliza o transporte coletivo”, complementou o gerente-geral do Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciods), coronel Alexandre Tavares.



