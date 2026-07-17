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EDUCAÇÃO Denúncia aponta descarte de livros da rede municipal da cidade de Tamandaré; caso será apurado Em vídeo divulgado nas redes sociais, um vereador aponta que flagrou um caminhão transportando centenas de livros para um galpão de reciclagem

Uma denúncia envolvendo o descarte de materiais didáticos da rede municipal de Tamandaré ganhou repercussão nesta semana. Em vídeo divulgado nas redes sociais, um vereador afirma ter flagrado um caminhão transportando centenas de livros para um galpão de reciclagem no município. Segundo o parlamentar, o caso será comunicado ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE), ao Ministério Público de Contas (MPC-PE) e ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE).



De acordo com o vereador, os materiais encontrados fazem parte de uma aquisição realizada pela Prefeitura de Tamandaré que já havia sido alvo de auditoria do MPC-PE e de decisão da Primeira Câmara do TCE-PE. Conforme os órgãos de controle, houve pagamento antecipado de cerca de R$ 300 mil por livros destinados à rede municipal, sem comprovação de que os exemplares tenham sido distribuídos aos estudantes. O TCE-PE determinou o acompanhamento da destinação desse material.

Ainda segundo a denúncia, o flagrante ocorreu no dia 14 de julho e envolveu um veículo utilizado pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que, conforme o parlamentar, estaria transportando livros para descarte em um galpão de reciclagem em Tamandaré. O vereador também afirma que, durante a fiscalização, funcionários tentaram impedir as filmagens e fecharam o compartimento de carga do caminhão.

O parlamentar informou que encaminhará as imagens e um relatório fotográfico como complemento da denúncia aos órgãos de controle, solicitando a apuração de eventual destruição de patrimônio público e descumprimento de determinações do TCE-PE. Até o momento da publicação, a Prefeitura de Tamandaré não havia se manifestado sobre as acusações.

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