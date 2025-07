A- A+

FESTA Dia Nacional do Maracatu Rural será celebrado com desfile do Homem da Meia Noite em Nazaré da Mata Conhecida por ser a capital do maracatu rural, Nazaré da Mata terá o "1º Festival de Cultura: Viva o Maracatu"; veja programação completa

Durante três dias, a cidade de Nazaré da Mata vai respirar ritmo, dança e tradição. Conhecida por ser a capital do maracatu rural, o município terá o “1º Festival de Cultura: Viva o Maracatu”. Com início nesta sexta-feira (1º), a festa encerra no domingo. As apresentações acontecem no Parque dos Lanceiros e é totalmente gratuita.

O evento será o maior encontro de maracatus rurais fora do período do carnaval. Nele, o público poderá acompanhar apresentações de 19 grupos de maracatu, além de coco, ciranda e shows de orquestra.

A grande atração da abertura, nesta sexta-feira (1º), será o cortejo do Homem da Meia Noite, calunga, símbolo do carnaval de Olinda, que desfilará pela primeira vez em Nazaré da Mata ao lado de grupos de maracatu rural. O desfile sai às 23h do Parque dos Lanceiros, segue até a Catedral e retorna, em um encontro histórico de duas tradições pernambucanas.

Reconhecido como Patrimônio Cultural do Brasil, o maracatu rural mistura música, dança e poesia, e tem no caboclo de lança seu personagem mais emblemático. O festival reforça a tradição que atravessa gerações e movimenta a economia criativa da região.



Viva o Maracatu

O festival é uma iniciativa da Prefeitura de Nazaré da Mata, por meio da Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes, e conta com apoio da Fundarpe, Secretaria de Cultura de Pernambuco e Governo do Estado. O evento marca as comemorações do Dia Nacional do Maracatu, celebrado em 1º de agosto e sancionado como lei federal pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em novembro de 2024.

Para a prefeita Adriana Andrade Lima, o festival é um dos primeiros passos de uma política voltada para o fortalecimento das tradições. “Estamos inaugurando um novo tempo para Nazaré da Mata. O Viva o Maracatu é um presente para o nosso povo e uma vitrine para mostrar ao Brasil a riqueza da nossa cultura”, afirmou.

“Estamos animados em tão pouco tempo à frente da gestão, poder construir com a nossa cultura popular. Sabemos do desafio diário de se fazer cultura em nosso País, mas não abrimos mais de valorizar a nossa identidade cultural do nosso povo, nossa gente”, finaliza a prefeita.

Programação completa:

Sexta-feira (1º/8)

20h: Coco da Mata

21h: Ciranda Bela Vista

22h: Maracatu Águia Misteriosa

23h: Cortejo do Homem da Meia Noite com maracatus

Sábado (2/8)

Cortejo e apresentações, a partir das 19h:

Maracatu Coração Nazareno, Águia Dourada, Leão Formoso, Leão de Ouro, Cambinda Brasileira, Leão Tucano, Leão da Boa Vista, Estrela da Tarde

00h: Orquestra Zezé Correia

Domingo (3/8)

Cortejo e apresentações, a partir das 16h:

Maracatu Mirim Sonho de Criança, Estrela Brilhante, Leão Misterioso, Águia de Ouro, Leão Faceiro, Cambinda Nova, Leão Dourado, Leão Africano, Beija-Flor

1h30: Atração especial

