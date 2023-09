Direção da Faculdade Afya de Jaboatão dos Guararapes visita a Folha de Pernambuco

A- A+

A diretoria da Folha de Pernambuco recebeu, na manhã desta terça-feira (12), representantes da Afya - Faculdade de Ciências Médicas de Jaboatão dos Guararapes. O encontro aconteceu com o intuito de mostrar o papel da instituição focada em educação médica e a representatividade dela para a comunidade acadêmica.

A comitiva da Afya, formada pela diretora-geral, Vanessa Piasson, e a supervisora de marketing, Ana Vilhaba, foi recebida pelo diretor executivo da Folha de Pernambuco, Paulo Pugliesi, pelo diretor operacional, José Américo, e pela diretora administrativa, Mariana Costa.

Conclusão da turma do programa Mais Médicos

Uma das muitas contribuições da Afya para com a população é que a faculdade vai formar a primeira turma do programa Mais Médicos, do Governo Federal, lançado em 2013, ainda na gestão da ex-presidente Dilma Rousseff (2011-2016). Desde a época da Fits a instituição é credenciada no programa, visando suprir necessidades do município de Jaboatão em cinco programas de residência médica, como ginecologia, obstetrícia, pediatria, clinica geral e cirurgia geral. A conclusão vem após seis anos (12 períodos) de estudos da turma. A partir dessa conclusão, pesquisas e acompanhamento de empregabilidade e de aprovações em residência serão executadas, bem como outras iniciativas e incentivos de relacionamento com os então ex-alunos.

Durante o encontro, Vanessa Piasson falou sobre as três modalidades atendidas pela Afya, que são a graduação, pós-graduação e o Afya Digital. Estas são soluções para os médicos, que, segundo ela, são acompanhados pela instituição desde a formação à aposentadoria.

"O ecossistema da Afya está presente durante a graduação do médico. Além da oferta das vagas de medicina, existem aplicativos e tecnologia que também fazem parte da vida do estudante, como, por exemplo, no internato. Lá, o aluno tem acesso ao Whitebook e ao Medcel. São tecnologias que ajudam a fortalecer sua formação e preprarar para residências e concursos. Além disso, a gente está muito forte também no preparatório para residência médica, que é o Medcel, especificamente. O CardioPapers, que é uma marca local aqui do Recife, nasceu no Porto Digital, vocacionada para a cardiologia e para outras frentes. Depois que o médico se forma, a Afya continua na vida dele, através da educação continuada, na pós-graduação. Além disso, depois da formação na pós, ele também pode buscar outras ferramentas que auxiliem na sua vida como médico. Oferecemos 12 marcas que permeiam a vida do profissional, mesmo quando ele já está formado", explicou.

Vanessa Piasson - Diretora-geral da Afya | Foto: Arthur Mota/ Folha de Pernambuco

Um passo importante foi dado, no começo deste ano pela instituição, que fica no bairro de Prazeres, quando o Grupo Afya adquiriu a Faculdade de Tiradentes de Jaboatão dos Guararapes (Fits). A ação foi para fortalecer ainda mais a marca que possui 32 unidades de graduação em 18 Estados brasileiros. Para Piasson, a aderência aconteceu pelo grande trabalho que a instituição já vinha exercendo.

"Era uma instituição notoriamente desejada. Então, pelo trabalho dos professores, pelo relacionamento com a comunidade acadêmica, é uma instituição de excelência, e a Afya, que é vocacionada para a educação médica, viu a oportunidade de trazer sua marca mais forte para Pernambuco. Já existia em Garanhuns, mas potencializar essa presença, através de Jaboatão dos Guararapes, foi uma meta do grupo", disse.

História

A Afya é o maior hub de educação e soluções digitais médicas do Brasil. São mais de 18 mil médicos formados pela instituição em todo o país e mais de 282 mil médicos e estudantes de medicina impactados, desde a graduação até a utilização de alguma das soluções digitais oferecidas pela faculdade para auxiliar, atualizar e potencializar a jornada médica.

Afya acompanha evolução da tecnologia

Com essa nova aquisição, a instituição adotou uma nova marca, que tem como uma das suas características os constantes movimentos das evoluções tecnológicas que o mundo presencia todos os dias. A Afya também marca presença nas redes sociais, mostrando a rotina dos estudantes e as aulas práticas que acontecem nas dependências da faculdade, e, para Vanessa, essa vitrine é importante para que o talento dos alunos seja amplamente divulgado.

"A gente acredita que compartilhar nossos talentos e nossos professores é muito importante para a nossa comunidade acadêmica. Os alunos se identificam quando se vêem nas redes sociais e nas mídias. E a gente tem a oportunidade de divulgar, também, o que estamos fazendo de bom para os médicos, nossos parceiros e hospitais. É um importante canal que a gente quer tornar mais dinâmico e mais contextualizado com o que a gente quer e com os nossos propósitos e valores", acrescenta.

Investimentos

Ainda durante a reunião, a diretora revelou os planos da instituição de ensino para este e o próximo ano. Serão feitos investimentos em laboratórios, infraestrutura e uma série de requisitos para beneficiar ainda mais os alunos.

"A gente ainda está em processo de integração, mas no ano que vem serão feitos muitos investimentos em infraestrutura e tecnologia, como laboratórios. 2024 vai ser marcado pela infraestrutura", destacou.

Atuação

A nível de prática, a Afya opera com os cursos de graduação atendendo a hospitais da rede municipal, como Memorial Jaboatão, Memorial Guararapes e Maria Lucinda. A Rede Estadual de Saúde é suprida nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e nos hospitais de referência como Restauração, Otávio de Freitas, Agamenon Magalhães, Barão de Lucena, entre outros.

Forma de ingresso

A mensalidade da faculdade especializada em medicina gira em torno dos R$ 9.750, e existem meios que facilitam o ingresso dos estudantes que sonham em cursar a área desejada, mas carecem de recursos. Vanessa destaca quais são.

"A gente tem convênios com o Santander e outros bancos, além das parcerias importantes com o Governo Federal, que são o Fies e o ProUni. O Fieis é uma possibilidade de financiamento e o ProUni é um processo de bolsa. Então a gente tem adesão a esses programas oportunizando a entrada de alunos na medicina", revelou.

Veja também

INOVAÇÃO Espaço Ciência promove exposição gratuita de nanotecnologia nesta quarta-feira (23)