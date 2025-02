Doge, de Musk, ordena que funcionários do Comércio ocupem escritórios da USAid

A- A+

Funcionários da Comissão Federal de Comércio (FTC, pela sigla em inglês) dos Estados Unidos foram informados nesta quinta-feira de que terão de deixar seus escritórios nos próximos meses e se mudarem para o imóvel que ficará vago com a saída da Agência Americana para Desenvolvimento Internacional, a USAid.

A ordem, que pegou os funcionários de surpresa, veio do Departamento de Eficiência do Governo (Doge, pela sigla em inglês), o organismo liderado por Elon Musk encarregado por Donald Trump de encolher o número de funcionários federais.

A maior parte dos 1.300 funcionários da agência que se ocupa de casos antitruste e da proteção ao consumidor trabalha em um imóvel em Washington que aluga espaço para agências federais. O contrato da FTC terminou no ano passado, mas ganhou uma prorrogação até 2027.

O site do Doge afirma ter economizado mais de US$ 11 milhões com o fim do contrato de aluguel para a FTC. Mas não informa como esse cálculo foi feito.

A agência paga anualmente US$ 13,6 milhões pelo espaço atual, segundo dados da Administração de Serviços Gerais (GSA, pela sigla em inglês). Mas a última vez em que a FTC mudou de local, em 2013, gastou cerca de US$ 75 milhões com a mudança.

A sede da FTC, onde ficam os comissários, fica em outro imóvel, a algumas quadras do prédio da USAid.

Trump e Musk defendem o fechamento da USAid. A maior parte dos seus 10 mil funcionários foi colocada em licença administrativa, e dezenas de contratos foram cancelados, o que afetou projetos da África à Ucrânia e eliminou centenas de empregos nos Estados Unidos.

Esta semana, os funcionários da USAid receberam uma ordem para remover todos os seus objetos pessoais dos escritórios. Cada um tem apenas 15 minutos para fazê-lo. Eles estão entrando no prédio em escala, nesta quinta e na sexta-feira. A população acompanhou o movimento do lado de fora, com cartazes manifestando apoio aos trabalhadores.

