SOLIDARIEDADE Dom Paulo Jackson celebra missa na Casa do Pão nesta sexta-feira (18) Após a missa, cestas básicas e um jantar serão distribuídos para as pessoas cadastradas

Recém-empossado, o novo arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson, preside nesta sexta-feira (18), às 16h, uma missa especial em homenagem a Santa Dulce dos Pobres.

A celebração, realizada no bairro de São José, na área central do Recife, também marca a primeira visita do sacerdote à Casa do Pão.

Inaugurado em 2021, o espaço oferta diversos serviços para pessoas em situação de rua. No local, é possível receber atendimento médico, psicológico, jurídico, entre outros.

Honrando a vida e o legado de Santa Dulce, conhecida por sua dedicação aos pobres, a arquidiocese de Olinda e Recife distribuirá, ao final da missa, cestas básicas para as pessoas cadastradas.

Além disso, a Casa do Pão também oferecerá um jantar para mais de 200 pessoas logo após a celebração.



