A- A+

MOBILIDADE Em celebração ao Dia Nacional do Ciclista, Recife inaugura nova rota da ciclofaixa No domingo (20), evento deverá reunir ciclistas no bairro do Recife

Comemorado neste sábado (19), o Dia Nacional do Ciclista estimula a reflexão sobre as atitudes que vão desde a escolha do meio de transporte até o respeito ao próximo. No Recife, a data será lembrada no domingo (20), com a inauguração de uma nova rota na Ciclofaixa de Turismo e Lazer.

A cidade, que possui 183 km de malha cicloviária, entre ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas, passará a contar com um novo trecho dentro do projeto que garante um percurso privilegiado aos domingos e feriados nacionais, das 7h às 16h.

Contemplando as avenidas Cruz Cabugá, Arthur de Lima Cavalcanti e Rua da Aurora, a nova rota deverá conectar a capital pernambucana e Olinda.

Atualmente, a Ciclofaixa de Turismo e Lazer passa por quase 30 bairros da cidade, atraindo cerca de 17 mil pessoas que usufruem do percurso.

Além da inauguração, a Prefeitura do Recife também montou uma programação especial para comemorar a data.

No domingo, DJ's, espetáculos de arte com a temática de bicicleta (ciclofrevo), e feirinha com vendedores de equipamentos para ciclistas estarão disponíveis para a população, das 09h às 12h e das 14h às 17h, no bairro do Recife Antigo.

A população também poderá realizar aulas de spinning, que acontecerão no Boulevard da Avenida Rio Branco. As sessões terão duração de 15 minutos, com intervalo de cinco minutos entre cada uma. Vinte bicicletas ergométricas estarão disponíveis para os ciclistas e transeuntes que quiserem participar.

Veja também

SOLIDARIEDADE Dom Paulo Jackson celebra missa na Casa do Pão nesta sexta-feira (18)