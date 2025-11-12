A- A+

meio ambiente Espaço em Fernando de Noronha promove aulas sobre uso responsável de energia Serviço é organizado pela Neoenergia e busca estimular conscientização ambiental

O Espaço Aulas de Energia de Fernando de Noronha reabriu as portas. A iniciativa integra o Programa de Eficiência Energética da Neoenergia Pernambuco, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), e tem como objetivo estimular a conscientização ambiental e o uso responsável da energia.

Localizado na Rua Alameda de Boldró, nº 197, ao lado da loja de atendimento da distribuidora, o espaço funciona de segunda a sábado, das 14h às 18h30, com entrada gratuita e sem necessidade de agendamento.

As visitas são guiadas por monitores, têm duração média de 50 minutos e estão abertas a turistas, escolas e à comunidade local.

Durante a experiência, os visitantes são convidados a aprender de forma lúdica e a refletir sobre o papel de cada um na construção de um futuro energético mais sustentável, principalmente para Fernando de Noronha, que possui um sistema isolado de geração e distribuição de energia.

“Queremos que cada pessoa que passe por aqui saia com a sensação de que pequenas atitudes fazem diferença no consumo de energia e na preservação ambiental”, afirmou o supervisor de Eficiência Energética da Neoenergia Pernambuco, Artur Costa.

O ambiente oferece projeções imersivas sobre diferentes fontes de geração de energia, um painel interativo que simula o consumo de uma residência e apresenta dicas práticas de eficiência, além de jogos e perguntas interativas.

“Mais do que informar, buscamos inspirar. A ideia é que o visitante se veja como protagonista na construção de um futuro mais sustentável”, destacou o supervisor.

