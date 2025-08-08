A- A+

PROGRAMAÇÃO Inscrições abertas: Congresso Internacional de Inovação na Educação reunirá palestrantes do mundo Congresso reúne profissionais do Brasil e do exterior em uma programação voltada à troca de experiências, formação e inovação no setor educacional

As inscrições para o 21º Congresso Internacional de Inovação na Educação já estão abertas. Com o tema "Educação em Movimento. Grandes Ideias, Novos Caminhos", o evento será realizado de 1 a 3 de outubro, de forma presencial no Recife Expo Center ou 100% online.

O evento promovido pelo Sistema Fecomércio/Sesc/Senac Pernambuco, com o apoio do Sebrae-PE é reconhecido por fomentar debates sobre os rumos da educação.







O valor da participação no congresso é distinto a partir do formato escolhido. Quem participará de forma presencial deverá contribuir com R$ 189 enquanto os que optarem pelo formato 100% online fará um investimento de R$ 69.



O congresso reúne profissionais do Brasil e do exterior em uma programação intensa, voltada à troca de experiências, formação e inovação no setor educacional.

Durante os três dias de evento, os participantes terão acesso a palestras, oficinas, workshops, bate-papos, rodas de conversa e lançamentos de livros. O objetivo é buscar soluções práticas e criativas para os desafios da educação contemporânea.

Na programação estão nomes conhecidos como Marcelo Tas, Luciano Meira, Nina Silva, Mário Marietti, Nadezhda Bezerra, Raniery Pimenta, Débora Garofalo, Sandra Lima, Alex Sandro Gomes, Jayse Ferreira e muitos outros especialistas reconhecidos por suas contribuições ao desenvolvimento da educação pública e privada.



Inscrições

As inscrições para o 21º Congresso Internacional de Inovação na Educação podem ser feitas no site oficial do evento: www.pe.senac.br/congresso. Para quem deseja submeter trabalhos científicos ao Espaço do Conhecimento, o edital completo está disponível em www.pe.senac.br/congresso/espaco-do-conhecimento.html. Além do regulamento, o site também disponibiliza os artigos apresentados nas edições anteriores do encontro.

Para o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE, Bernardo Peixoto, a realização do congresso reforça o compromisso do Sistema com a construção de uma educação mais inclusiva, conectada com o presente e preparada para o futuro.

"Este é um espaço onde ideias ganham força, experiências são compartilhadas e soluções inovadoras surgem a partir do diálogo entre profissionais do Brasil e do mundo. É uma satisfação promover um evento que mobiliza educadores, pesquisadores e estudantes em torno do que realmente importa: transformar vidas por meio do conhecimento", destaca.

Serviço

21º Congresso Internacional de Inovação na Educação

Quando: 1 a 3 de outubro

Local: Recife Expo Center

Endereço: Av. Alfredo Lisboa, antigos Armazéns 16 e 17, Santa Rita, Recife

Inscrições: www.pe.senac.br/congresso

Valor: R$ 189 (programação presencial) | R$ 69 (programação 100% virtual)

Mais informações: (81) 3413.6666



Com informações da assessoria.

