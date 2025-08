Estudante pernambucana é aprovada em 11 universidades dos Estados Unidos

A- A+

Desde muito cedo, a pernambucana Karoline Victoria, de 18 anos, entendeu que é importante sonhar alto. Porém, mesmo com esse pensamento, foi com surpresa que a estudante recebeu o resultado de que foi aprovada em 11 das 12 universidades para as quais aplicou nos Estados Unidos.

Ainda em agosto, ela embarca rumo à maior aventura de sua vida: cursar Justiça Criminal na Salem State University, localizada no estado de Massachusetts. A escolha da universidade foi uma combinação de fatores. Além da bolsa de estudos integral, a instituição oferece oportunidades voltadas para o mercado de trabalho e aulas práticas, o que, para ela, são fundamentais para a área.

Para obter esse resultado, a jovem conta que começou a se preparar no Ensino Médio. Além do desempenho acadêmico, precisou enfrentar os desafios de quem busca uma vaga no exterior. Ela se preparou para exames como o SAT, pesquisou universidades com o perfil que desejava e organizou todo o processo de candidatura, incluindo cartas de recomendação, feitas com a ajuda dos professores e gestores escolares do Sesi Vasco da Gama, onde estudou durante todo o Ensino Médio.

O interesse pela área veio a partir dos gostos pessoais da jovem, que sempre gostou de assistir documentários e filmes criminais, além de ler sobre leis e sobre o funcionamento do sistema de justiça. Embora tenha escolhido esse curso, Karoline conta que é um segmento muito abrangente e que ainda decidirá qual caminho específico dentro da área jurídica seguirá.

“Lá, vou ter contato com várias vertentes da justiça e, com o tempo, descobrir com qual mais me identifico para depois seguir com uma pós ou especialização mais focada”, disse a estudante.

Ela conta que o lugar onde estudou, no SESI Vasco da Gama, localizado no bairro homônimo, foi fundamental em sua formação, com incentivo para realização de projetos, atividades extracurriculares e apresentações, o que a ajudou muito a desenvolver habilidades que são valorizadas lá fora.

"É importante pesquisar bastante sobre o processo de candidatura, as provas exigidas e como funcionam as bolsas. E, principalmente, acreditar em si mesmo. Vai ser desafiador às vezes, mas, com dedicação e apoio certo, é totalmente possível. Além disso, recebi um apoio muito importante das gestoras e das professoras. Mesmo sendo um processo novo para elas, se dedicaram e se esforçaram ao máximo para me ajudar”, encoraja.

Inspiração

Administradora escolar do SESI Vasco da Gama, Lilian Avelar acompanhou a trajetória de Karoline e comemora, com orgulho, a conquista da menina. Ela conta que a jovem virou uma inspiração para todos os colegas e que esse sonho realizado reforça o compromisso que o SESI tem com uma educação de excelência, humana e transformadora, e que vai além dos muros da sala de aula.

“Ao longo da jornada, Karoline teve a oportunidade de explorar seus talentos, desenvolver as habilidades, as competências socioemocionais e acadêmicas. Nós queremos que os alunos sejam protagonistas das suas vidas, e promovemos experiências que ampliam horizontes e preparam para o mundo. E é isso que ela irá fazer: abraçar o mundo”, comemora a gestora.



Com informações da assessoria.

Veja também