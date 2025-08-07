Estudante pernambucano conquista medalha de bronze na maior olimpíada de Física do mundo

A- A+

O estudante Eduardo Barbosa, de 17 anos, conquistou a medalha de bronze na International Physics Olympiad (IPhO), maior competição de física do mundo para estudantes do Ensino Médio. O evento, considerado a “Copa do Mundo da Física”, foi realizado em Paris.



De acordo com o medalhista, o caminho é longo até chegar à IPhO. Ele conta que na Olimpíada Brasileira de Física, neste ano, foram cerca de 300 mil participantes e, depois ainda passou por várias etapas, como a Seletiva das Olimpíadas Internacionais de Física (SOIF) e o Torneio Brasileiro de Física (TBF).



"Ser um dos cinco estudantes selecionados para representar o Brasil é uma honra enorme. Saber que todo o esforço, dedicação e preparação intensa valeram a pena me deixa muito feliz. Essa medalha é o resultado de anos de estudo e do apoio fundamental que recebi da minha escola e dos meus professores”, afirma o estudante.



Eduardo é integrante da restrita seleção brasileira de Física, formada por apenas cinco estudantes de todo o país. Aluno do Colégio GGE, a preparação dele para a competição começou bem antes da IPhO. Nos dias que antecederam e durante as provas, uma equipe de professores se dedicaram a discussões técnicas, análises detalhadas e à tradução das provas.

“Logo depois da cerimônia de abertura, já começamos uma maratona para discutir, analisar e traduzir a prova experimental. Chegamos a virar a noite trabalhando para que tudo fosse entregue da forma mais precisa possível”, conta Kelly Camargo, professora de Física Experimental do Colégio GGE.



Histórico

A trajetória de Eduardo é marcada por dedicação e resiliência. Desde o 8º ano, quando conquistou sua primeira medalha de bronze na Olimpíada Brasileira de Física (OBF) e entrou para a SOIF, ele vem acumulando conquistas.

Repetiu o ouro na OBF no 9º, 1º e 2º anos, avançou para o TBF e no 2º ano do Ensino Médio, recebeu menção honrosa na equipe internacional e, em 2024, garantiu novamente ouro na OBF, destaque na SOIF e medalha de ouro no TBF 2025 - resultado que o colocou entre os cinco melhores do país e abriu as portas para representar Pernambuco na IPhO.

Durante a jornada, Eduardo contou com o acompanhamento especializado da equipe olímpica do Colégio GGE, passando por treinamentos teóricos e experimentais avançados.



O preparo incluiu vivências práticas em laboratórios universitários da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), além de uma imersão especial de três dias no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), onde treinou com kits experimentais de provas reais da IPhO e da European Physics Olympiad (EuPhO).

