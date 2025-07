Estudantes da UFRPE pesquisam tecnologia termográfica para monitoramento e prevenção de deslizamento

A- A+

Nesta quarta-feira (30), duas estudantes do curso de Engenharia Ambiental da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) retornam ao Recife após intercâmbio na Universidade de Coimbra, em Portugal. As discentes Maria Luiza Nunes Angelo e Mirella Veras Maciel foram selecionadas para integrar o programa pioneiro entre as instituições.

Com foco na internacionalização da formação em sustentabilidade e recursos hídricos, um dos destaques da vivência internacional está a pesquisa intitulada “Uso de Termografia por Infravermelhos na Deteção de Ressurgências em Encostas sob Diferentes Condições Hidrológicas”, desenvolvida pelas alunas com apoio de uma equipe multidisciplinar.

O estudo propõe o uso de tecnologia termográfica de alta sensibilidade para monitoramento de fluxos subterrâneos de água, com potencial de aplicação em sistemas de drenagem urbana e prevenção de deslizamentos.

A pesquisa foi apresentada no 4º Congresso Internacional de Engenharia Ambiental (4CIEA), evento que reuniu especialistas de diversos países em Coimbra de 7 a 9 de julho, e também foi avaliada por representantes da Universidade do Algarve e outros centros europeus.



