PERNAMBUCO Expresso Cidadão terá espaços de leituras e acesso gratuito a livros em todas as unidades O Expressoteca disponibilizará 1.500 livros. Iniciativa é uma parceria da Companhia Editora de Pernambuco e a Secretaria de Administração de Pernambuco

Ao longo dos próximos meses, as nove unidades do Expresso Cidadão terão pontos de leitura e acesso gratuito a livros. A iniciativa é uma parceria da Companhia Editora de Pernambuco (Cepe) e a Secretaria de Administração de Pernambuco (SAD).

O projeto Expressoteca disponibilizará 1.500 livros, permitindo que os cidadãos à espera de atendimento tenham momentos de entretenimento cultural. O lançamento será na quarta-feira (13), no Expresso Cidadão do Shopping RioMar, no Pina, a partir das 8h.

A Cepe doou para iniciativa livros nos gêneros romance, conto, crônica, poesia, biografia, fotografia, artes cênicas e história.

A instalação do projeto Expressoteca chegará a todas as unidades localizadas no Recife, Olinda, Carpina, Vitória de Santo Antão, Caruaru, Garanhuns, Salgueiro e Petrolina.

Editora

Especialmente para o projeto, a Cepe confeccionou estantes giratórias em madeira, com rotação livre de 360º graus, que facilitam a visualização e escolha dos títulos expostos.

Cada estante deverá receber uma média de duzentos livros do catálogo da Companhia.

Serviço:

Lançamento do projeto Expressoteca (Cepe e SAD)

Quando: 13 de agosto, quarta-feira

Onde: Expresso Cidadão do Shopping RioMar

Horário: 8h







Com informações de assessoria.

