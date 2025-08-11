Seg, 11 de Agosto

PERNAMBUCO

Expresso Cidadão terá espaços de leituras e acesso gratuito a livros em todas as unidades

O Expressoteca disponibilizará 1.500 livros. Iniciativa é uma parceria da Companhia Editora de Pernambuco e a Secretaria de Administração de Pernambuco

Todas as unidades do Expresso Cidadão terão pontos de leitura e acesso gratuito a livros - Foto: Divulgação

Ao longo dos próximos meses, as nove unidades do Expresso Cidadão terão pontos de leitura e acesso gratuito a livros. A iniciativa é uma parceria da Companhia Editora de Pernambuco (Cepe) e a Secretaria de Administração de Pernambuco (SAD).

O projeto Expressoteca disponibilizará 1.500 livros, permitindo que os cidadãos à espera de atendimento tenham momentos de entretenimento cultural. O lançamento será na quarta-feira (13), no Expresso Cidadão do Shopping RioMar, no Pina, a partir das 8h. 

A Cepe doou para iniciativa livros nos gêneros romance, conto, crônica, poesia, biografia, fotografia, artes cênicas e história. 

A instalação do projeto Expressoteca chegará a todas as unidades localizadas no Recife, Olinda, Carpina, Vitória de Santo Antão, Caruaru, Garanhuns, Salgueiro e Petrolina. 

Editora
Especialmente para o projeto, a Cepe confeccionou estantes giratórias em madeira, com rotação livre de 360º graus, que facilitam a visualização e escolha dos títulos expostos. 

Cada estante deverá receber uma média de duzentos livros do catálogo da Companhia. 

Serviço: 
Lançamento do projeto Expressoteca (Cepe e SAD)
Quando: 13 de agosto, quarta-feira 
Onde: Expresso Cidadão do Shopping RioMar 
Horário: 8h



Com informações de assessoria.

